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Китай порушив укладені зі США домовленості щодо торгівлі - Трамп
17:17 30.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп обвинуватив китайську владу в порушенні укладених з США в Женеві торговельних домовленостей.
"Я уклав із Китаєм швидку угоду, щоб врятувати його від потенційно дуже поганої ситуації (...) Погані новини в тому, що Китай (...) повністю порушив цю угоду зі США. Ось що ти отримуєш за те, що намагаєшся бути хорошою людиною!" - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у п'ятницю.
Він заявив, що американські мита зробили торгівлю Китаю зі США практично неможливою, поставивши цю країну у "смертельну небезпеку". Президент також стверджує, що через це в КНР спостерігалися "громадянські заворушення".
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що, за їхніми даними, у Вашингтоні вважають, що Пекін ухиляється від виконання домовленостей, досягнутих на нещодавніх торговельних переговорах у Женеві.
CNN передавав, що американські чиновники розчаровані тим, що Китай не виконав обіцянки, які мали призвести до деескалації торговельного конфлікту між двома країнами, оскільки вони прагнуть укласти всеосяжну угоду до середини серпня.
Раніше в травні у Швейцарії відбулися дві зустрічі американської та китайської сторін у межах торговельних переговорів.
Підсумки першого раунду переговорів позитивно оцінив президент США Дональд Трамп. За його словами, було "досягнуто великого прогресу", сторони "в дружній, але конструктивній манері" домовилися про перезавантаження відносин.
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