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Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

 

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомили у МЗС Туреччини у соцмережі Х.

Раніше Фідан, який прибув до України одразу після візиту до Москви, провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою. На пресконференції він повідомив, що матиме зустріч із Зеленським та представниками українського уряду, а також кримськими татарами, про підтримку яких неодноразово заявляла Анкара.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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