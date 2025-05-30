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Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві
17:05 30.05.2025 |
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Про це повідомили у МЗС Туреччини у соцмережі Х.
Раніше Фідан, який прибув до України одразу після візиту до Москви, провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою. На пресконференції він повідомив, що матиме зустріч із Зеленським та представниками українського уряду, а також кримськими татарами, про підтримку яких неодноразово заявляла Анкара.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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