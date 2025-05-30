Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомили у МЗС Туреччини у соцмережі Х.

Раніше Фідан, який прибув до України одразу після візиту до Москви, провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою. На пресконференції він повідомив, що матиме зустріч із Зеленським та представниками українського уряду, а також кримськими татарами, про підтримку яких неодноразово заявляла Анкара.