Дефіцит США у зовнішній торгівлі товарами у квітні знизився на 46% за рекордного зниження імпорту

Дефіцит США у зовнішній торгівлі товарами у квітні скоротився на 46% - до $87,6 млрд, мінімуму з грудня 2023 року, йдеться у звіті Бюро перепису населення США.

Обсяг імпорту впав на рекордні 19,8% - до $276,1 млрд на тлі нових торгових мит, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа. Експорт зріс на 3,4%, до $188,5 млрд.

Дефіцит США у зовнішній торгівлі товарами збільшувався в перші місяці після переобрання Трампа на посаду президента у зв'язку зі зростанням імпорту в очікуванні запровадження мит Білим домом. У березні дефіцит сягнув рекордних $162,3 млрд.

У квітні Трамп запровадив великі торговельні мита для багатьох торговельних партнерів США, проте через певний час частково скасував їх.