За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Глобальный долг в 2020 году достиг почти 100% мирового ВВП, - МВФ
23:34 28.01.2021 |
Глобальный долг, вероятно, достиг 98% от мирового объема производства в конце 2020 года, поскольку правительства вложили почти 14 триллионов долларов в финансовую поддержку для борьбы с пандемией коронавируса. Международный валютный фонд призывает сохранить финансовую поддержку, пока не начнется восстановление.
Об этом говорится в обзоре МВФ Fiscal Monitor за январь 2021 года.
По данным МВФ, фискальная поддержка включала 7,8 триллиона долларов дополнительных прямых расходов или упущенных доходов и 6 триллионов долларов в виде гарантий, кредитов и вливаний в акционерный капитал.
Как отмечается в обзоре, глобальная финансовая поддержка в размере 14 триллионов долларов способствовала спасению жизней и средств к существованию, а также смягчила последствия пандемии для потребления и производства. Наряду с экономическим спадом, вызвавшим снижение доходов, такая поддержка привела к росту государственного долга и дефицита.
Средний общий дефицит к ВВП в 2020 году оценивается на уровне 13,3% для стран с развитой экономикой, 10,3% для стран с формирующимся рынком и стран со средним уровнем дохода и 5,7% для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран.
"Глобальное сотрудничество по производству и широкому распространению лекарств и вакцин во всех странах по невысокой цене имеет решающее значение", - заявили официальные лица МВФ сообщении, сопровождающем отчет.
Как отмечается в документе, вакцинация - это глобальное общественное благо, которое спасает жизни и в конечном итоге сэкономит деньги налогоплательщиков во всех странах. "Чем раньше закончится глобальная пандемия, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, и людям потребуется меньше государственной поддержки", - отметили в МВФ.
Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%. Обвал является худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии.
Отметим, в 2020 году дефицит госбюджета Украины был запланирован на уровне 7,5% от ВВП, но по итогам он составил только 5,3%.
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