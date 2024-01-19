Ціни на золото очікують різкого тижневого падіння, оскільки трейдери сумніваються у березневому зниженні ставок

Ціни на золото стабілізувалися в п'ятницю, але протягом тижня продовжували різко знижуватися, оскільки сумніви щодо дострокового зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою вдарили по жовтому металу.

Ціни на зливки різко впали до місячного мінімуму в середу, але знайшли деяку підтримку близько $2000 за унцію на тлі деякого попиту на активи-притулку.

Золото постраждало головним чином через трейдерів, що переключилися на долар, оскільки сильні економічні дані та яструбині коментарі представників ФРС призвели до того, що ринки ще більше переоцінили очікування березневого зниження ставок центральним банком.

Але жовтий метал, як і раніше, отримував деяку підтримку з боку попиту на безпечні притулки, оскільки військовий конфлікт на Близькому Сході переріс у нові напрямки. У той час як сили США та Великобританії продовжували битися з очолюваною Іраном групою хуситів у Червоному морі, напруженість у відносинах між Іраном та Пакистаном зростала після серії ударів.

Спотове золото о 07:35 EET впало на 0,1% до $2020,91 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому залишалися без змін на рівні $2022,75 за унцію. Цього тижня обидва інструменти втратять близько 1,4% кожен.

Тиск на золото виник головним чином через ослаблені очікування того, що ФРС почне знижувати ставки вже в березні 2024 року. Тенденція вказує на стримування жовтого металу з боку більш високих і довгострокових процентних ставок, що збільшують альтернативні витрати інвестування в золото.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у березні в 51,9%, що значно нижче за ймовірність у 70,2%, що спостерігалася минулого тижня.

Аналітики очікують, що трейдери й надалі стримають свій ентузіазм, враховуючи, що сильніші, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів вказують на стійкість економіки США, що зберігається.

Президент Федеральної резервної системи Атланти Ральф Бостік також приєднався до хору чиновників, які застерігають від бетів (bets) на дострокове зниження ставок, і заявив, що очікує, що банк почне знижувати ставки блище до третього кварталу 2024 року.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в п'ятницю, і очікується стримане завершення тижня на тлі тривких побоювань з приводу найбільшого імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,3% до $3,7477 за фунт.

Ціни на червоний метал розпочали 2024 рік на похмурій ноті і цього тижня зіткнулися з новим тиском продажів після слабших, ніж очікувалося, показників економічного зростання в Китаї, найбільшому у світі імпортері міді.

Слабкість у Китаї посилила побоювання, що цьогорічний попит на мідь знизиться, оскільки ринки також стали побоюватися зниження світового попиту на електромобілі.