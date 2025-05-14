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АНАЛІТИКА

Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів

 

Україна закінчила всі процедури для запуску спільного фонду зі США, передбаченого угодою про ресурси, відповідну ноту вручили тимчасовій повіреній у справах США Джулі Девіс. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Україна завершила всі необхідні процедури для запуску американсько-українського фонду відбудови. Сьогодні передала ноту тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс", - написала вона.

За словами Свириденко, українській переговорній команді вдалося виконати завдання президента Володимира Зеленського й досягти "рівноправної угоди, спрямованої на майбутнє".

"Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну. Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій", - зазначила міністерка.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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