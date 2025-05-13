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АНАЛІТИКА

Bluetooth 6.1 офіційно представлений: захист приватності та зниження енергоспоживання

13:55 12.05.2025 |

Новини IT

 

Bluetooth більше не той. Коли здається, що в цій технології вже нічого покращувати - виходить оновлення, яке змушує переглянути поняття "непомітного з'єднання".

Bluetooth SIG офіційно представив новий стандарт Bluetooth 6.1, і, на подив, він не про швидкість або дальність. Головна фішка - це Random Resolvable Private Address (RPA). Якщо говорити просто - пристрій тепер буде регулярно змінювати свою Bluetooth-адресу, причому в зашифрованій формі, що робить його майже невидимим для випадкових трекерів і сканерів.

Такий підхід не лише покращує захист персональних даних, а й зменшує навантаження на акумулятор - оскільки пристрою не потрібно постійно підтримувати відкритий зв'язок для ідентифікації. Тобто тепер Bluetooth може бути і "невидимим", і "економним". Як не дивно, але такий апгрейд прийшов без зайвого шуму.

Ходять чутки, що iPhone 17 Pro може стати першим смартфоном з підтримкою Bluetooth 6.1 - принаймні, Apple традиційно однією з перших впроваджує нові стандарти. Однак на момент написання офіційного підтвердження немає, тож ділимо все на два.

Тим часом Bluetooth SIG вже тизерить наступну ітерацію - Bluetooth 6.2, реліз якої заплановано на кінець 2025 року. Обіцяють нові функції, але, як завжди, без подробиць. Поки це можна просто порадіти, що хоч якась організація тримає слово і випускає апдейти за графіком.
За матеріалами: gagadget.com
 

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