У США випробовують навігаційну систему для гіперзвукових літаків, яка замінить GPS

Компанія Northrop Grumman під час двох нещодавніх гіперзвукових польотів випробувала свою інерційну навігаційну систему IMU, що дозволяє високошвидкісним літальним об'єктам орієнтуватися без використання GPS.

Випробування відбулися у грудні та березні під час польотів гіперзвукового літака Stratolaunch Talon-A. За словами Джонатана Гріна, головного технічного директора з розвитку нових можливостей Northrop Grumman, демонстрація IMU на гіперзвуковому літаку, здатному маневрувати зі швидкістю понад 5 Махів, стала першою в індустрії.

Цього тижня Пентагон підтвердив успіх випробувань Talon-A, зазначивши, що це перші вдалі польоти багаторазового гіперзвукового апарата з моменту завершення програми X-15 у 1968 році.

Система IMU, розроблена Northrop Grumman, забезпечує автономну навігацію навіть за відсутності GPS, використовуючи передові датчики для визначення руху в просторі. Під час випробувань технологія точно розрахувала траєкторію руху літака, що підтвердив Джосей Чанг, старший директор з передових технологій Northrop Grumman Mission Systems.

Компанія планує додаткові випробування IMU на ракеті-зонді у цьому кварталі, а також тестування на авіабазі Голломан у штаті Юта пізніше цього року. Очікується, що ці випробування допоможуть оцінити роботу системи у середовищі з високими перевантаженнями.

Northrop Grumman також стежить за графіком польотів Talon-A, хоч і не підтверджує, чи буде IMU встановлено під час наступного випробування, запланованого на весну або літо.