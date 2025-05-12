Фінансові новини
- |
- 12.05.25
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США випробовують навігаційну систему для гіперзвукових літаків, яка замінить GPS
09:20 12.05.2025 |
Компанія Northrop Grumman під час двох нещодавніх гіперзвукових польотів випробувала свою інерційну навігаційну систему IMU, що дозволяє високошвидкісним літальним об'єктам орієнтуватися без використання GPS.
Випробування відбулися у грудні та березні під час польотів гіперзвукового літака Stratolaunch Talon-A. За словами Джонатана Гріна, головного технічного директора з розвитку нових можливостей Northrop Grumman, демонстрація IMU на гіперзвуковому літаку, здатному маневрувати зі швидкістю понад 5 Махів, стала першою в індустрії.
Цього тижня Пентагон підтвердив успіх випробувань Talon-A, зазначивши, що це перші вдалі польоти багаторазового гіперзвукового апарата з моменту завершення програми X-15 у 1968 році.
Система IMU, розроблена Northrop Grumman, забезпечує автономну навігацію навіть за відсутності GPS, використовуючи передові датчики для визначення руху в просторі. Під час випробувань технологія точно розрахувала траєкторію руху літака, що підтвердив Джосей Чанг, старший директор з передових технологій Northrop Grumman Mission Systems.
Компанія планує додаткові випробування IMU на ракеті-зонді у цьому кварталі, а також тестування на авіабазі Голломан у штаті Юта пізніше цього року. Очікується, що ці випробування допоможуть оцінити роботу системи у середовищі з високими перевантаженнями.
Northrop Grumman також стежить за графіком польотів Talon-A, хоч і не підтверджує, чи буде IMU встановлено під час наступного випробування, запланованого на весну або літо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
|Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Польща закриває консульство РФ у Кракові
|ЄС може ухвалити 17-й пакет санкцій для РФ вже 20 травня - високопосадовий європейський дипломат
|Курдська РПК оголосила про саморозпуск у рамках примирення з Туреччиною
|13 травня міністри ЄС розглянуть «каральні, фінансові та економічні санкції» проти Росії
|ЄС започатковує нову робочу групу Україна-ЄС з питань співробітництва в ОПК
|В'єтнам та Росія домовилися про угоду щодо будівництва АЕС
Бізнес
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
|Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами