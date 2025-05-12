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Apple заробила понад $10 млрд на комісіях App Store у США — розробники подали позов
09:39 12.05.2025 |
За даними Appfigures, лише у 2024 році Apple отримала $10,1 мільярда комісійних з американського сегмента App Store. Це пояснює, чому компанія продовжує наполегливо блокувати сторонні платіжні системи та магазини додатків, навіть усупереч судовим рішенням.
Apple стягує до 30% від вартості покупок і підписок у застосунках, що, на думку багатьох розробників, є надмірним. Доходи компанії зростають щороку: $4,76 млрд у 2020 році, $6,67 млрд у 2021, $7,37 млрд у 2022 та $8,76 млрд у 2023. За глобальними оцінками, у 2024 році прибутки Apple з App Store сягнули $91,3 млрд.
Наразі компанія опинилась під тиском: 100 тисяч розробників об'єдналися в колективний позов, вимагаючи компенсації за втрати, спричинені тим, що Apple продовжувала стягувати комісії навіть після того, як суд заборонив їй це робити при використанні сторонніх платіжних систем.
Компанії на кшталт Epic Games вже судилися з Apple через цю політику. Epic Games звинувачував Apple у невиконанні судової постанови 2021 року, яка дозволила розробникам обходити комісію Apple у 30% від платежів у застосунках. Apple продовжувала стягувати комісію у 27% від будь-яких продажів, здійснених за посиланнями на зовнішні платіжні системи.
Розробники вважають, що Apple зловживає своїм становищем, створюючи монополію на розповсюдження додатків на власних пристроях.
Apple оскаржує останнє судове рішення. Якщо апеляція буде успішною, розробникам знову доведеться миритися з 30% комісією - або покинути екосистему iOS.
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