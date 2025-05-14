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АНАЛІТИКА

Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф

 

Державний секретар США Марко Рубіо вирушить до Туреччини, де 15 травня може відбутися зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Про це, як повідомляють світові інформагенції, заявив президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Саудівської Аравії 13 травня.

Трамп назвав майбутню зустріч «дуже важливою» та висловив оптимізм щодо можливості досягнення «добрих речей». За даними Білого дому, спеціальні посланці США Стів Віткофф та Кіт Келлогг супроводжуватимуть Рубіо.

Україна за підтримки європейських союзників впродовж вихідних вимагала від Росії погодитися на 30-денне припинення вогню. У відповідь Путін запропонував 15 травня прямі переговори в Туреччині, не уточнивши склад і рівень делегацій.

Зеленський прийняв виклик і оголосив про плани поїхати туди особисто, хоча Кремль не підтверджував, чи буде Путін присутній. 12 травня, перед тим як вирушити з Вашингтона до Ер-Ріяду, Трамп заявив, що розглядає можливість «перельоту» на переговори до Стамбула. Однак він зазначив, що цього тижня у нього щільний графік поїздки до трьох країн - Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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