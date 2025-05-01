На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини

Торги за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на Українській універсальній біржі проходять на регулярній основі, вони прозорі, конкурентні і доступні кожному. Також ліцензований електронний майданчик уважно ставиться до виконання договорів сторонами контракту.

На УУБ впроваджено моніторинг виконання договорів, що містить системну роботу над взаємною відповідальністю учасників торгів, консультації спеціалістів, супровід чинних контрактів та контроль передачі реалізованої необробленої деревини новому власнику.

На біржі діє допоміжний функціонал – аналітичний модуль виконання контрактів. Згідно з представленими даними за результатами першого місяця II кварталу 2025 року, станом на 1 травня, загальний рівень виконання договорів на УУБ – 30,1%. Це гарний результат й тенденція у цьому напрямку позитивна, а тому є всі підстави сподіватися, що за закінченням кварталу цей показник буде близько 90%. Цьому сприяє відповідальне ставлення сторін контракту щодо своїх зобов’язань та реформи впроваджені керівництвом лісової галузі.

Серед областей найвищий рівень виконання договорів в Харківській області – 63%. У Вінницькій області – 50,5%. В Київській області – 33%. В Миколаївській області – 31,7%. В Черкаській області – 30,5%.

Серед продавців найвищий рівень виконання контрактів у ДП «Ліси України» – 30,3%. Реалізовано 1 373 628,419 м3 деревини, фактично відвантажено 416 015,61 м3. У комунальних лісгоспів рівень виконання контрактів становить 24,7%. Продано 29 737,162 м3 ресурсу, фактично відвантажено 7 331,304 м3. Інші продавці виконали 25,3% договорів. Реалізовано 33 671,644 м3 сировини, фактично відвантажено 8 522,216 м3.

Серед офісів ДП «Ліси України» найбільший обсяг продажів у Поліського лісового офісу – продано 502 396 м3 деревини, фактично відвантажено 153 454,892 м3, рівень виконання контрактів 30,5%.

Північний лісовий офіс реалізував 318 318.777 м3 ресурсу, фактично відвантажено 90 051,802 м3, рівень виконання договорів 28,3%.

Центральний лісовий офіс продав 185 676,278 м3 сировини, фактично відвантажено 56 807,692 м3, рівень виконання контрактів 30,6%.

Столичний лісовий офіс реалізував 149 936,543 м3 деревини, фактично відвантажено 50 580,056 м3, рівень виконання договорів 33,7%.

Карпатський лісовий офіс продав 123 584,81 м3 ресурсу, фактично відвантажено 37 681,166 м3, рівень виконання контрактів 30,5%.

Слобожанський лісовий офіс реалізував 88 947,011 м3 сировини, фактично відвантажено 25 964,835 м3, рівень виконання договорів 29,2%.

«На біржі спостерігається стійка позитивна тенденція щодо виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини. Ми щиро вдячні учасникам торгів за відповідальне ставлення до взятих зобов’язань. Зі свого боку ТОВ «УУБ» системно працює над забезпеченням стабільності та прозорості процесу виконання договорів. Впевнені, що за підсумками кварталу рівень виконання контрактів сягне близько 90%», – зазначив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.