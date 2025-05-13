Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв

17:20 12.05.2025 |

Новини IT

 

Google оголосив про оновлення функції розширеного захисту в браузері Chrome, де велика мовна модель Gemini Nano дасть змогу захистити користувачів від шахрайства.

Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.

У Google заявили, що мультимодальна велика мовна модель дозволяє Chrome захищати людей від шахрайства, з яким компанія раніше не стикалася.

«Gemini Nano ідеально підходить для цього завдяки своїй здатності аналізувати різноманітну та складну природу вебсайтів, допомагаючи нам швидше адаптуватися до нових шахрайських тактик», - сказано у заяві.

Компанія сподівається незабаром представити цю функцію на пристроях Android і планує використовувати штучний інтелект проти різноманітних шахрайських загроз в майбутньому.

Наразі користувачі Android отримають кращий захист від шахрайських сповіщень у Chrome. Для цього Google знову застосовує машинне навчання. Якщо система виявить підозріле сповіщення, Chrome покаже попередження й запропонує або переглянути його, або відписатися. Якщо ж це було помилкове блокування, можна буде дозволити сповіщення від цього сайту надалі.
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес