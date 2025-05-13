Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв

Google оголосив про оновлення функції розширеного захисту в браузері Chrome, де велика мовна модель Gemini Nano дасть змогу захистити користувачів від шахрайства.

Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.

У Google заявили, що мультимодальна велика мовна модель дозволяє Chrome захищати людей від шахрайства, з яким компанія раніше не стикалася.

«Gemini Nano ідеально підходить для цього завдяки своїй здатності аналізувати різноманітну та складну природу вебсайтів, допомагаючи нам швидше адаптуватися до нових шахрайських тактик», - сказано у заяві.

Компанія сподівається незабаром представити цю функцію на пристроях Android і планує використовувати штучний інтелект проти різноманітних шахрайських загроз в майбутньому.

Наразі користувачі Android отримають кращий захист від шахрайських сповіщень у Chrome. Для цього Google знову застосовує машинне навчання. Якщо система виявить підозріле сповіщення, Chrome покаже попередження й запропонує або переглянути його, або відписатися. Якщо ж це було помилкове блокування, можна буде дозволити сповіщення від цього сайту надалі.