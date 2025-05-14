Coinbase стала першою в історії криптокомпанією у складі індексу S&P 500

Криптовалютна біржа Coinbase офіційно увійде до індексу S&P 500, замінивши фірму Discover Financial Services, яка перебуває в процесі злиття з Capital One. Це перше в історії включення криптовалютної компанії в основний фондовий індекс США.

Акції Coinbase підскочили на більш ніж 11% після завершення торгів 12 травня 2025 року, сягнувши позначки в $230, за даними TradingView. На момент закриття ціна становила $207,22, а ринкова капіталізація - $52,9 млрд. Водночас зарахування компанії до індексу набере чинності до 19 травня, коли оновиться перелік фірм із S&P 500.

Годинний графік акцій Coinbase на біржі Nasdaq. Дані: TradingView.

«Ця віха відображає те, що справжні віряни - від роздрібних інвесторів до інституційних інвесторів, наших співробітників і партнерів - знали завжди. Криптовалюта залишиться з нами», - заявив глава Coinbase Браян Армстронг.

Coinbase пройшла ключову умову індексу, зафіксувавши прибуток у $66 млн у I кварталі 2025 року. До того ж біржа заявила про виторг в $2,03 млрд і скоригований чистий прибуток у $1,94 на акцію. Це закріпило її статус одного з головних публічних гравців у криптосекторі.

У вересні 2025 року до індексу додали компанії Palantir і Dell, а раніше - Super Micro і CrowdStrike. Coinbase приєднається до них на тлі триваючого розширення технологічного сектору в складі S&P 500.

Деякі експерти зазначили, що Coinbase вдалося обійти біткоїн-гіганта Strategy у гонитві за потраплянням до індексу. Хоча заснована Майклом Сейлором компанія успішно увійшла до переліку Nasdaq 100, однак у випадку з S&P 500 їй не вдалося випередити очолювану Армстронгом фірму.

Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас у грудні 2024 року підкреслив, що Strategy заважає нестабільна фінансова звітність, яка стосується квартального прибутку. Ще тоді він скептично дивився на шанси швидкого потрапляння фірми в індекс S&P 500.

У травні 2025 року біржа також оголосила про угоду на $2,9 млрд із придбання Deribit, провідної платформи криптодеривативів у Дубаї. Це стало одним із найбільших злиттів в індустрії, яке значно розширило присутність компанії на глобальному ринку.