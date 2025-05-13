Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км

Словацька компанія Klein Vision приєднується до глобального тренду зі створення персональних інноваційних засобів пересування й анонсувала літаючий автомобіль.

Klein Vision презентувала AirCar 2 - пристрій, який поєднує в собі автомобіль і невеликий літак. Виробник заявляє, що по землі транспорт розвиває швидкість до 200 км/год, а в повітрі розганяється до 250 км/год.

Примітно, що перехід з одного стану в інший займає всього 80 секунд і не вимагає докладання зусиль від водія/пілота: з корпусу висуваються крила, задній спойлер перетворюється на хвіст і активується пропелер. Довжина машини в стандартному стані - 6 метрів, що дозволяє їй паркуватися на звичайних майданчиках.

Запас ходу в режимі літака - до 1000 км.

Ціна AirCar 2 - $800 тис.

У вересні 2025 року Klein Vision планує завершити сертифікацію і запустити серійне виробництво AirCar 2. Компанія збирається виробляти до 100 машин на рік.