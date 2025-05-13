Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra

Акції компанії Xiaomi впали на 5,7% у Гонконзі в понеділок після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що понад 300 людей хочуть скасувати замовлення на електромобіль SU7 Ultra через "оманливу рекламу" щодо дизайну капота, пише Bloomberg.

Xiaomi представила спортивну версію свого електроседана SU7 на початку року. Однією з додаткових опцій стала "карбонова кришка капота з подвійними повітропроводами" вартістю 42 000 юанів (≈$5800). CEO компанії Лей Цзюнь наголошував, що це не лише декоративний елемент, а й функціональна вентиляція коліс через повітропроводи.

Однак після отримання авто деякі власники зняли капот і виявили, що замість справжніх повітропроводів там лише отвори з пластиковими вставками. Більшість конструкції виявилась ідентичною стандартному варіанту.

Xiaomi перепросила за "нечітку комунікацію" й пояснила, що карбоновий капот імітує гоночну версію SU7, яка була представлена на трасі Нюрбургринг у Німеччині восени. Компанія запропонувала змінити невиконані замовлення на стандартний капот або надати 20 000 бонусних балів тим, хто вже отримав авто.

Попри це, деякі клієнти залишилися незадоволені й створили групу захисту прав споживачів, яка вже налічує понад 300 учасників і вимагає повного відшкодування.

Це вже другий серйозний удар по репутації Xiaomi після смертельної аварії SU7 у березні, яка забрала життя трьох осіб і посилила увагу до безпеки електрокарів.

Лей Цзюнь зізнався в соцмережах, що "останній місяць став найважчим" за всю історію Xiaomi.