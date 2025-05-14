Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
23:38 13.05.2025 |
Інвестиційний фонд відбудови України матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін; критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.
Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві економіки України.
"До керівництва Фонду увійдуть шість менеджерів - три від українського боку і три від американського. Вони будуть входити до Керуючої ради Фонду та входитимуть до різних комітетів", - зазначили в Міністерстві.
У структурі Фонду діятимуть чотири комітети: операційного управління та аудиторський, де представництво буде паритетним (два на два), комітет пошуку проєктів із перевагою української сторони та комітет інвестиційних рішень, де буде більшість представників зі сторони США.
Крім того зазначається, що критичні рішення ухвалюються Керуючою радою Фонду виключно одноголосно. Тобто сторони шукатимуть компроміс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
|США і Саудівська Аравія уклали угоду про зброю на $142 млрд
|Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Європі «прив'язали» нові санкції щодо РФ до результату зустрічі у Стамбулі, - Bloomberg
|Країни групи Веймар+ зробили потужну заяву щодо України після саміту в Лондоні
|Трамп теж може приїхати в Стамбул на зустріч Путіна і Зеленського
|Україна та ЄС підписали меморандум щодо співробітництва в оборонній промисловості
|Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси зі США
|ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17
Бізнес
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства
|Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra
|Bluetooth 6.1 офіційно представлений: захист приватності та зниження енергоспоживання
|Apple заробила понад $10 млрд на комісіях App Store у США — розробники подали позов
|У США випробовують навігаційну систему для гіперзвукових літаків, яка замінить GPS