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АНАЛІТИКА

Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови

 

Інвестиційний фонд відбудови України матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін; критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві економіки України.

"До керівництва Фонду увійдуть шість менеджерів - три від українського боку і три від американського. Вони будуть входити до Керуючої ради Фонду та входитимуть до різних комітетів", - зазначили в Міністерстві.

У структурі Фонду діятимуть чотири комітети: операційного управління та аудиторський, де представництво буде паритетним (два на два), комітет пошуку проєктів із перевагою української сторони та комітет інвестиційних рішень, де буде більшість представників зі сторони США.

Крім того зазначається, що критичні рішення ухвалюються Керуючою радою Фонду виключно одноголосно. Тобто сторони шукатимуть компроміс.
Ключові теги: США
 

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