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США і Саудівська Аравія уклали угоду про зброю на $142 млрд
23:20 13.05.2025 |
В рамках візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії у вівторок, 13 травня, країни уклали "найбільшу в історії угоду про продаж оборонної продукції" на загальну суму майже 142 мільярди доларів, повідомив Білий дім.
Ця угода стосується п'яти широких категорій: розвитку повітряних сил та космічних можливостей; протиповітряної та протиракетної оборони (ППО і ПРО), морської та прибережної безпеки, прикордонної безпеки та модернізації сухопутних військ; модернізації інформаційно-комунікаційних систем.
У Білому домі додали, що ці домовленості "забезпечать Саудівську Аравію найсучаснішим бойовим обладнанням та послугами від понад десятка американських оборонних компаній".
Вони також передбачають навчання та підтримку для нарощування потенціалу Збройних сил Саудівської Аравії.
Білий дім: Саудівська Аравія інвестує в США 600 мільярдів доларів
В адміністрації Дональда Трампа додали, що угода про продаж зброї є частиною ширшого пакету домовленостей, в рамках яких Саудівська Аравія інвестує в США 600 мільярдів доларів.
Серед них у Білому Домі виділили плани саудівської компанії DataVolt інвестувати 20 мільярдів доларів у центри обробки даних зі штучним інтелектом та енергетичну інфраструктуру у США, купівлю газових турбін та іншого обладнання в американської компанії GE Vernova на 14,2 мільярда доларів, придбання саудівською AviLease пасажирських літаків Boeing 737-8 на 4,8 мільярда доларів тощо.
При цьому низка американських компаній, зокрема Google, Oracle, Salesforce, AMD та Uber, а також саудівська DataVolt "зобов'язуються інвестувати 80 мільярдів доларів у передові трансформаційні технології в обох країнах", зазначили у Білому домі.
США і Саудівська Аравія уклали меморандум про корисні копалини
Також Вашингтон і Ер-Ріяд підписали низку міжурядових угод. Так, міністерство промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії і міністерство енергетики США уклали меморандум про співпрацю в галузі видобутку корисних копалин та мінеральних ресурсів. Міністерства енергетики двох країн домовились співпрацювати у цій галузі.
Інші міжурядові домовленості стосуються космічної галузі, авіаперевезень, культурного, освітнього та наукового партнерства.
Трамп зустрінеться з лідером Сирії
Також у вівторок Білий дім повідомив, що в рамках візиту у Саудівську Аравію Дональд Трамп погодився зустрітися у середу, 14 травня, з тимчасовим президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа, який прийшов до влади внаслідок військового перевороту і повалення режиму Башара Асада минулого року, пише AP.
"Президент погодився привітатися з президентом Сирії завтра, перебуваючи в Саудівській Аравії", - зазначили в його адміністрації.
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