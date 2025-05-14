Китайський юань досяг піврічного максимуму після угоди з США

Китайський юань підскочив до піврічного максимуму, подолавши ключову позначку 7,20 за долар на фоні угоди між Пекіном і Вашингтоном про взаємне зниження мит.

Про це пише The Economic Times.

Видання зазначає, що це дозволило юаню зміцнитися на 0,2012% до 7,193 на материковому ринку та на 0,15% до 7,1878 на офшорному ринку.

Як повідомляється, ця угода може стати важливим кроком до завершення торгової війни, що дестабілізувала світову економіку.

Спотовий курс юаня в китайській валютній системі SFETS досягнув найвищого рівня з листопада 2024 року, а Центральний банк Китаю оголосив середній фіксований курс на рівні 7,1991 - максимальному з 7 квітня.