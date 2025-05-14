Долар стабілізувався на тлі торгових переговорів після падіння на даних по інфляції в США

Долар США стабілізувався в середу після найбільшого за останні три тижні падіння протягом ночі, а більш м'які, ніж очікувалося, дані по споживчій інфляції в США підкріпили аргументи на користь пом'якшення Федеральним резервом на тлі зниження глобальної торгової напруженості.

Міністерство праці повідомило, що індекс споживчих цін минулого місяця зріс на 0,2%, що нижче очікувань економістів, опитаних агентством Reuters, які прогнозували зростання на 0,3%, після падіння на 0,1% в березні.

У той же час, інфляція, ймовірно, прискориться в найближчі місяці, оскільки американські мита піднімають вартість імпортних товарів, хоча перспективи американської торгівлі покращилися після угоди з Великобританією минулого тижня і переговорів з Китаєм на вихідних, які привели до 90-денного перемир'я в їхній митній війні «око за око».

Президент США Дональд Трамп заявив цього місяця, що у нього є «потенційні угоди» з Індією, Японією і Південною Кореєю.

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, не змінився і станом на 02:42 EET склав 100,94, після падіння на 0,8% у вівторок.

У понеділок індекс підскочив на 1% і досяг місячного максимуму на оптимізмі щодо того, що деескалація торгової напруженості між Китаєм і США допоможе запобігти потенційній глобальній рецесії.

Долар був стабільним на рівні 147,45 ієни, в той час як євро і фунт стерлінгів мало змінилися на рівні $1,1188 і $1,3311, відповідно.

Долар залишається на рівні 0,8390 до швейцарського франка, а китайський юань на офшорних ринках утримувався на рівні 7,1928 юаня після падіння до шестимісячного мінімуму в 7,1791 юаня у вівторок.

«Незважаючи на ослаблення долара США протягом ночі, ми вважаємо, що в найближчій перспективі є більше можливостей для зростання долара США, оскільки учасники ринку переоцінюють перспективи американської та світової економік після тимчасової торговельної угоди між США і Китаєм», - пишуть аналітики Commonwealth Bank of Australia в клієнтській записці, прогнозуючи зростання індексу долара на 2-3% протягом «наступних декількох тижнів».

Однак, «ми не очікуємо повного відновлення долара США до рівнів, які торгувалися на початку року», коли індекс долара знаходився на позначці 108,50, зазначають аналітики. «Помилкова політика в США, ймовірно, завдала певної шкоди статусу долара як валюти-притулку».

Долар все ще на 3% нижче рівня 2 квітня, коли Трамп оголосив про свої мита «Дня визволення», що спровокувало втечу іноземних інвесторів з американських акцій і облігацій.

У травні глобальні керуючі активами мали найбільшу за 19 років позицію в доларі, як показало опитування глобальних керуючих фондами (FMS), проведене Банком Америки у вівторок.

Федеральна резервна система США зайняла вичікувальну позицію щодо економічних наслідків митної кампанії Трампа, перш ніж знову знизити процентні ставки.

Згідно з даними LSEG, трейдери наразі передбачають зниження ставок приблизно на 50 базисних пунктів до кінця року, а наступне зниження на чверть відсоткового пункту очікується у вересні.