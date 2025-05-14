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Мінфін на аукціонах ОВДП 13 травня залучив до держбюджету 5,9 млрд грн
Міністерство фінансів України 13 травня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,9 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 5,9 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,5 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 94 млн грн під 17,10% з погашенням через 1,9 року та 2,3 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|56*
|57
|58
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235378
|Дорозміщення UA4000234413
|Дорозміщення
UA4000235196
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|13.05.2025
|13.05.2025
|13.05.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|14.05.2025
|14.05.2025
|14.05.2025
|Дата оплати відсотків
|20.08.2025
|16.07.2025
|15.10.2025
|Дата оплати відсотків
|18.02.2026
|14.01.2026
|15.04.2026
|Дата оплати відсотків
|19.08.2026
|15.07.2026
|14.10.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|14.04.2027
|Дата оплати відсотків
|13.10.2027
|Дата оплати відсотків
|12.04.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.65
|83.05
|89.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.33
|16.61
|17.80
|Термін обігу (днів)
|462
|609
|1 064
|Дата погашення
|19.08.2026
|13.01.2027
|12.04.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|3 412 001 000
|90 043 000
|2 231 060 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|3 412 001 000
|90 043 000
|2 231 060 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|11 060 371 000
|7 397 921 000
|15 124 520 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|31
|6
|25
|Кількість задоволених заявок, шт.
|31
|6
|25
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|17.70
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|17.80
|Надходження до бюджету
|3 537 122 583.69
|94 244 264.75
|2 260 527 039.94
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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