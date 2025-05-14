S&P 500, Nasdaq завершили торги зростанням на м'яких даних по інфляції та оптимізмі щодо торгівлі

S&P 500 і Nasdaq закрилися у вівторок з підвищенням другий день поспіль після того, як м'якші, ніж очікувалося, показники інфляції додали оптимізму інвесторам.

Однак Dow впав, здебільшого через падіння акцій UnitedHealth на 17,8% після того, як страховий концерн призупинив свій річний прогноз, а його генеральний директор пішов у відставку.

S&P 500 закрився з ростом з початку року, вперше з кінця лютого, після того, як дані показали, що в квітні споживчі ціни в США помірно зросли, а базова інфляція минулого місяця збільшилась на 0,2%, порівняно з оцінками економістів, які прогнозували зростання на 0,3% і падіння на 0,1% в березні.

За 12 місяців, що минули до квітня, ІСЦ зріс на 2,3% після зростання на 2,4% за 12-місячний період до березня.

"Стійкість вчорашнього зростання є позитивним фактором. В ІСЦ не було нічого, що могло б його зруйнувати", - сказала Керол Шлейф, головний ринковий стратег BMO Private Wealth в Міннеаполісі.

Шлейф описала поліпшення торговельних відносин між США і Китаєм в понеділок як перехід «від айсберга до 80-градусного весняного дня за одну ніч» і сказала, що 90-денна пауза в митах настала вчасно для роздрібних торговців, щоб імпортувати товари для створення запасів для повернення до школи і святкових покупок в кінці року.

Облегшення у понеділок відбувся після того, як Вашингтон і Пекін домовилися знизити жорсткі взаємні тарифи, що свідчить про спільні зусилля, спрямовані на запобігання глобальному економічному спаду.

США тимчасово знизять додаткові мита на китайський імпорт до 30% з 145% на три місяці, в той час як китайські мита на американський імпорт знизяться до 10% з 125% за той самий період.

Після митного перемир'я багато брокерських компаній знизили свої прогнози щодо рецесії в США.

Трейдери схиляються до бетів на те, що Федеральна резервна система США утримається від зниження процентних ставок до вересня, але все ще очікують двох знижень на 25 базисних пунктів до кінця року.

Після публікації даних по інфляції у вівторок і розрядки в торгівлі між США і Китаєм в понеділок, Р. Бернс МакКінні, портфельний менеджер NFJ Investment Group в Далласі, сказав: «Це дає ФРС можливість зосередитися на трудовому аспекті цього подвійного мандата на майбутніх засіданнях».

«Якщо ми не побачимо відновлення інфляції і не отримаємо трохи визначеності в торговельній політиці до кінця року, центральні банки відновлять свій цикл скорочення, - сказав МакКінні, - не через економічну слабкість, а тому що уповільнення інфляції означає, що скоригована на інфляцію ставка ФРС все ще залишається обмежувальною, і є простір для її зниження».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 269,67 пунктів, або на 0,64%, до 42 140,43, S&P 500 виріс на 42,36 пунктів, або на 0,72%, до 5 886,55, а Nasdaq Composite - на 301,74 пунктів, або на 1,61%, до 19 010,09.

Серед 11 основних галузей промисловості, що входять до S&P 500, шість зросли, причому найбільше зросли технології - на 2,25%, тоді як охорона здоров'я зазнала найбільшого падіння - на 2,97%.

S&P 500 і Nasdaq відновили втрати з 2 квітня - або «Дня визволення» - коли президент США Дональд Трамп оголосив про масштабні взаємні мита.

90-денна пауза, оголошена 9 квітня для інших країн, окрім Китаю, а також сильні звіти про прибутки та обмежена торговельна угода між США та Великобританією минулого тижня допомогли S&P 500 та технологічному Nasdaq відновити втрачені позиції.

Акції оператора криптовалютної біржі Coinbase Global зросли майже на 24% після оголошення про те, що 19 травня вона приєднається до S&P 500.

Оскільки понад 90% компаній, що входять до S&P 500, відзвітували про прибутки, цифри від гіганта роздрібної торгівлі Walmart будуть на радарі пізніше цього тижня.

Крім того, цього тижня заплановані виступи низки чиновників ФРС, в тому числі голови Джерома Пауелла в четвер.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 189 нових максимумів і 77 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,86 до 1.

На Nasdaq 2,590 акцій зросли і 1,904 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,36 до 1. Індекс S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 75 нових максимумів і 74 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 17,81 мільярда акцій порівняно з 16,51 мільярда ковзних середніх за останні 20 сесій.