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АНАЛІТИКА

Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства

16:21 12.05.2025 |

Новини IT

 

Конкуренція на ринку ШІ-технологій стрімко набирає обертів, і компанія OpenAI, яка була першопрохідцем у цій царині й досі залишається лідером у своєму сегменті, може переглянути умови співпраці зі своїм ключовим партнером - Microsoft.

Видання Financial Times повідомило, що Microsoft і OpenAI ведуть складні переговори про перегляд умов свого багатомільярдного партнерства.

OpenAI прагне реструктурувати бізнес, зберігаючи контроль некомерційної ради, а Microsoft обговорює свою частку в новій структурі та доступ до технологій OpenAI після 2030 року. Одним із ключових питань залишається кількість акцій, які Microsoft отримає в новому бізнесі OpenAI за вже вкладені $13 млрд.

Також OpenAI хоче вийти на біржу, щоб залучити додатковий капітал і збільшити свою самостійність без втрати контролю над своїм бізнесом.

Наразі невідомо, до чого призведуть переговори між Microsoft і OpenAI, але гіпотетично можливі кілька сценаріїв:

* зміцнення співпраці - якщо сторони домовляться, Microsoft може отримати ще більше можливостей щодо використання технологій OpenAI, що зміцнить її позиції на ринку ШІ;

* якщо переговори зайдуть у глухий кут, OpenAI може шукати інших партнерів, а Microsoft - розвивати власні моделі ШІ;

* у разі, якщо сторони не дійдуть згоди, можлива зміна структури OpenAI, що вплине на те, хто контролює компанію та які стратегії буде ухвалено.

Безсумнівно, ці переговори визначать майбутнє технологій та їхню доступність, тому чекаємо офіційних повідомлень.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft, OpenAI
 

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