Акції в Азії: Гонконг і Південна Корея лідирують у зростанні, слідуючи за технологічним ралі в США. Японія відстає

Фондові ринки Азії в середу були змішаними: Гонконг і Південна Корея зросли, віддзеркалюючи нічне зростання технологічних компаній на Волл-стріт, в той час як Японія знизилася на тлі зміцнення ієни.

Ралі, викликане тимчасовою угодою про мита між США і Китаєм, схоже, втрачає обертів, оскільки інвестори зосередилися на подальших торговельних переговорах.

Ф'ючерси на американські фондові індекси в середу на азіатських торгах були в основному стримані після того, як S&P 500 і високотехнологічний NASDAQ Composite показали зростання на звичайних торгах в понеділок.

Дані у вівторок показали, що інфляція індексу споживчих цін в США виявилася м'якшою, ніж очікувалося, що послабило деякі побоювання щодо впливу торгових мит США.

Зростання акцій технологічних компаній було викликано NVIDIA після того, як компанія оголосила про велику угоду з продажу 18 000 чіпів зі штучним інтелектом саудівській компанії Humain.

Більшість азіатських фондових ринків у вівторок різко зросли, оскільки інвестори вітали різку деескалацію торгової війни між США і Китаєм.

У спільній заяві в понеділок США і Китай заявили, що домовилися про тимчасове зниження стрімко зростаючих мит, встановлених один проти одного.

США знизять свій митний тариф для Пекіна з 145% до 30%, в той час як Китай знизить свій тариф у відповідь з 125% до 10%, обидва на 90 днів.

США також знизять мито на товари з меншою вартістю, що імпортуються з Китаю, як було заявлено у вівторок.

Китайські ринки були пригнічені, оскільки послаблення напруженості зменшило ставки на збільшення державного пакету стимулювання.

Китайський індекс Shanghai Composite і Шанхайський шеньчженьський CSI 300 майже не змінилися.

Тим часом гонконгський індекс Hang Seng виріс більш ніж на 1%, а акції найбільших китайських інтернет-компаній, таких як Alibaba і Tencent, зросли, віддзеркалюючи зростання Уолл-стріт.

Південнокорейський індекс KOSPI також підскочив на 1,5% в середу, а лідерами зростання стали виробники мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix Inc.

В інших країнах ринки в середу були в цілому пригнічені.

Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,1%, а сінгапурський Straits Times Index - на 0,3%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 не змінилися на тлі посилення геополітичної напруженості з сусіднім Пакистаном.

Японські акції знизилися в середу на тлі зміцнення єни, викликаного зростаючими очікуваннями підвищення процентної ставки Банком Японії.

Індекс Nikkei 225 впав на 0,8%, а більш широкий індекс Topix - більш ніж на 1%.

Сильніша єна зазвичай негативно впливає на японських експортерів, оскільки зменшує вартість закордонних прибутків при конвертації в ієну.

Дані, опубліковані в середу, показали, що оптова інфляція в Японії зросла до 4,0% у квітні, що свідчить про постійний ціновий тиск, який, як очікується, змусить центральний банк дотримуватися курсу на подальше підвищення процентних ставок.

Засідання Банку Японії відбудеться 19-20 травня, щоб прийняти рішення щодо процентних ставок.