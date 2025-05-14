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Акції в Азії: Гонконг і Південна Корея лідирують у зростанні, слідуючи за технологічним ралі в США. Японія відстає
08:17 14.05.2025 |
Фондові ринки Азії в середу були змішаними: Гонконг і Південна Корея зросли, віддзеркалюючи нічне зростання технологічних компаній на Волл-стріт, в той час як Японія знизилася на тлі зміцнення ієни.
Ралі, викликане тимчасовою угодою про мита між США і Китаєм, схоже, втрачає обертів, оскільки інвестори зосередилися на подальших торговельних переговорах.
Ф'ючерси на американські фондові індекси в середу на азіатських торгах були в основному стримані після того, як S&P 500 і високотехнологічний NASDAQ Composite показали зростання на звичайних торгах в понеділок.
Дані у вівторок показали, що інфляція індексу споживчих цін в США виявилася м'якшою, ніж очікувалося, що послабило деякі побоювання щодо впливу торгових мит США.
Зростання акцій технологічних компаній було викликано NVIDIA після того, як компанія оголосила про велику угоду з продажу 18 000 чіпів зі штучним інтелектом саудівській компанії Humain.
Більшість азіатських фондових ринків у вівторок різко зросли, оскільки інвестори вітали різку деескалацію торгової війни між США і Китаєм.
У спільній заяві в понеділок США і Китай заявили, що домовилися про тимчасове зниження стрімко зростаючих мит, встановлених один проти одного.
США знизять свій митний тариф для Пекіна з 145% до 30%, в той час як Китай знизить свій тариф у відповідь з 125% до 10%, обидва на 90 днів.
США також знизять мито на товари з меншою вартістю, що імпортуються з Китаю, як було заявлено у вівторок.
Китайські ринки були пригнічені, оскільки послаблення напруженості зменшило ставки на збільшення державного пакету стимулювання.
Китайський індекс Shanghai Composite і Шанхайський шеньчженьський CSI 300 майже не змінилися.
Тим часом гонконгський індекс Hang Seng виріс більш ніж на 1%, а акції найбільших китайських інтернет-компаній, таких як Alibaba і Tencent, зросли, віддзеркалюючи зростання Уолл-стріт.
Південнокорейський індекс KOSPI також підскочив на 1,5% в середу, а лідерами зростання стали виробники мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix Inc.
В інших країнах ринки в середу були в цілому пригнічені.
Австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,1%, а сінгапурський Straits Times Index - на 0,3%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 не змінилися на тлі посилення геополітичної напруженості з сусіднім Пакистаном.
Японські акції знизилися в середу на тлі зміцнення єни, викликаного зростаючими очікуваннями підвищення процентної ставки Банком Японії.
Індекс Nikkei 225 впав на 0,8%, а більш широкий індекс Topix - більш ніж на 1%.
Сильніша єна зазвичай негативно впливає на японських експортерів, оскільки зменшує вартість закордонних прибутків при конвертації в ієну.
Дані, опубліковані в середу, показали, що оптова інфляція в Японії зросла до 4,0% у квітні, що свідчить про постійний ціновий тиск, який, як очікується, змусить центральний банк дотримуватися курсу на подальше підвищення процентних ставок.
Засідання Банку Японії відбудеться 19-20 травня, щоб прийняти рішення щодо процентних ставок.
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