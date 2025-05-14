Долар США помірно дешевшає проти основних світових валют

Курс долара США помірно знижується проти євро, фунта стерлінгів і японської єни на торгах у вівторок.

Напередодні долар додав близько 1% щодо євро і фунта, а також понад 2% до єни на новинах про те, що США і Китай домовилися щодо взаємного скасування мит на 90 днів. США опустять мита на більшість китайських товарів до 30%, а Китай знизить мита на американські товари до 10%. Побоювання того, що політика президента США Дональда Трампа послабить привабливість американських активів, чинили тиск на долар останніми місяцями.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,19%.

Увагу інвесторів цього тижня спрямовано на квітневі дані про динаміку споживчих цін у США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок. Консенсус-прогноз експертів передбачає збереження інфляції в країні на рівні березня - 2,4% у річному вираженні, за даними Trading Economics.

Дані про споживчі ціни покажуть, як введені у квітні тарифи позначилися на економіці США, зазначає аналітик ING Кріс Тернер. За індексами можна буде зрозуміти, наскільки сильно стрибок мит на китайські товари позначився на американських споживачах і чи намагалися американські імпортери нівелювати їх за рахунок своєї маржі, пише він.

У четвер міністерство праці США також оприлюднить звіт про зміну цін виробників у квітні.

Євро за даними на 13:53 EET торгується по $1,1108, з підвищенням на 0,18% від рівня закриття попередньої сесії.

Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, що розраховує дослідницький інститут ZEW, у травні злетів до 25,2 пункту порівняно з мінус 14 пунктів місяцем раніше (мінімум майже за два роки). Експерти, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували більш помірного підйому - до 11,9 пункту.

Індикатор ставлення до поточної ситуації в Німеччині опустився до мінус 82 пунктів з мінус 81,2 пункту у квітні. Аналітики очікували поліпшення до мінус 77 пунктів.

У єврозоні індекс економічних очікувань у травні збільшився до 11,6 пункту з мінус 18,5 пункту попереднього місяця, за даними ZEW. Консенсус-прогноз передбачав підвищення до мінус 3,5 пункту.

Вартість фунта до долара піднялася на 0,3%, до $1,3215.

Безробіття у Великій Британії в першому кварталі зросло до 4,5%, повідомило статуправління країни. Це максимальний рівень із літа 2021 року.

Курс долара в парі з єною опустився на 0,25%, до 148,1 єни.