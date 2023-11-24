Ціни на золото коливаються нижче за 2000 доларів; Очікуються індекси ділової активності у США

Ціни на золото в п'ятницю коливалися трохи нижче за ключові максимуми, оскільки ринкові канікули в США надають мало торгових сигналів, і зараз основна увага приділяється майбутнім показникам ділової активності для отримання додаткових сигналів про найбільшу економіку світу.

Жовтий метал, як і раніше, рухається до зростання другий тиждень поспіль на тлі впевненості в тому, що Федеральна резервна система перестала підвищувати відсоткові ставки. Він також залишався в зоні видимості бажаного рівня 2000 доларів за унцію, який був пробитий раніше цього тижня.

Але золоту не вдалося втримати рівень після того, як сильні дані щодо ринку праці та агресивні сигнали ФРС викликали сумніви щодо того, коли центральний банк планує розпочати зниження ставок.

О 07:00 EET спотове золото зросло на 0,1% до $1993,75 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,1% до $1994,70 за унцію. Обидва інструменти цього тижня мають додати від 0,5% до 0,7%.

Стримана нічна сесія індексу долара у зв'язку зі святом Дня Подяки у США також не дала жодних сигналів для золота.

На початку листопада золото різко зросло, оскільки ринки зробили ставку на те, що ФРС більше не підвищуватиме відсоткові ставки. Але з огляду на те, що центральний банк, як і раніше, підтвердив свій прогноз за ставками: вищі в довгостроковій перспективі, майбутнє зростання жовтого металу залишається під питанням.

Ринки тепер очікують даних щодо індексу менеджерів із закупівель у США, які мають вийти сьогодні. Очікується, що дані покажуть стійку слабкість ділової активності, оскільки найбільша економіка світу остигає через високі відсоткові ставки та стійку інфляцію.

Будь-які ознаки слабкості економіки США дають ФРС обмежені можливості підтримки ставок на вищому рівні, а також збільшують шанси на дострокове зниження ставок.

Слабкі показники PMI у єврозоні та Японії також вказують на послаблення економічних тенденцій у всьому світі, що, у свою чергу, може підтримати попит на золото як безпечну гавань.

Але перспективи жовтого металу, як і раніше, залишаються невизначеними, враховуючи, що більшість світових центральних банків дали зрозуміти, що утримуватимуть високі ставки протягом тривалого часу. Зростання ставок збільшує альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Проте за рік жовтий метал подорожчав приблизно на 10% завдяки певному попиту на безпечні активи.

Що стосується промислових металів, ціни на мідь у п'ятницю змінилися незначно, але були налаштовані на другий позитивний тиждень після позитивних сигналів про китайський попит та очікування більш напруженого ринку.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, стабілізувалися на рівні $3,7732 за фунт і зросли на 1% цього тижня, збільшившись на 4,1% порівняно з попереднім тижнем.

Китай, найбільший імпортер міді у світі, готує додаткові заходи стимулювання свого сектора нерухомості, який є ключовим фактором попиту на мідь у країні. Цей крок посилив надії на те, що сектор зможе уникнути масштабнішої кризи та допоможе стимулювати попит на мідь у найближчі місяці.

Щодо поставок, то великі зупинки копалень у Панамі та Перу також ознаменували погіршення ситуації на ринках.