Британський страховий гігант запустив поліс для покриття збитків через помилки ШІ

Британська страхова компанія Lloyd's of London представила новий продукт, який покриває збитки, спричинені збоєм або некоректною роботою систем штучного інтелекту. Про це пише Financial Times.

Йдеться, зокрема, про помилки генеративних моделей на кшталт чатботів, які можуть видавати неточну або вигадану інформацію.

Страховий продукт розроблено стартапом Armilla за підтримки Y Combinator та застраховано низкою страховиків Lloyd's.

Поліс передбачає покриття судових витрат і компенсацій у разі, якщо компанія зазнала фінансових збитків через недостовірні дії штучного інтелекту - наприклад, через помилкові поради клієнтам або неправдиву інформацію, що призвела до шкоди.

За словами CEO Armilla Картика Рамакрішнана, страховка не активується автоматично при будь-якій помилці, а лише у випадках, коли продуктивність системи штучного інтелекту суттєво знижується порівняно з заявленими характеристиками.

Новий поліс є відповіддю на дедалі більшу кількість прикрих інцидентів, пов'язаних із використанням генеративного ШІ у клієнтському сервісі.

Зокрема, у 2024 році авіакомпанія Air Canada була зобов'язана виконати знижку, вигадану її чатботом, а банк Virgin Money перепрошував за некоректну відповідь клієнтові, яка виникла через інтерпретацію слова "virgin" як неприпустимого.

За оцінками галузевих брокерів, раніше подібні ризики частково покривалися у межах загальних полісів професійної відповідальності у сфері технологій, але ліміти на ШІ-інциденти залишалися мінімальними - зазвичай не перевищували $25 000 у межах стандартного покриття на $5 млн.

Новий спеціалізований продукт Armilla має на меті суттєво розширити ці межі й підвищити захищеність компаній, які впроваджують штучний інтелект у свою діяльність.