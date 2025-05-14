Створена Міністерством економіки України міжнародна робоча група з розвитку ринку страхування України провела перше засідання за участю міжнародних донорів, представників МФО, українського та міжнародного страхових ринків.

Як повідомляється на сайті Мінекономіки, учасники групи разом розроблятимуть системні та водночас гнучкі рішення на страховому ринку, які дадуть змогу залучити приватні інвестиції в українську економіку, попри пов'язані з війною високі ризики.

Крім того, робоча група також слугуватиме майданчиком для обміну інформацією щодо пріоритетів уряду, потреб інвесторів, найкращих практик та наявних інноваційних продуктів для масштабування доступу до страхових продуктів.

Група працюватиме у дворівневому форматі. Core Group (стратегічна група) координує надання спільних пропозиції до регуляцій та законодавства, виносить на розгляд учасників зміни до структури та пріоритетів ініціативи.

Крім того, очікується, що після конференції Ukraine Recovery Conference у липні 2025 року розпочнуть роботу чотири тематичні фокус-групи (Focus Groups), які щомісяця опрацьовуватимуть технічні рішення за загальними напрямами: регуляторне середовище, пріоритети, доступність даних і обізнаність клієнтів, гнучкі страхові продукти, державно-приватне партнерство.

До липня учасники планують напрацювати короткострокові рішення, які можна буде представити публічно, а до кінця року представити більш системні рекомендації та ініціативи, а також запустити процедури змін до регуляцій та, потенційно, законодавчих змін.

"Створення цієї робочої групи - це практичний крок до побудови відкритого, стійкого й ефективного страхового ринку. І ми відкриті до всіх професійних пропозицій, які допоможуть ринку не просто вижити, а зростати. Для інвестора це означає єдине: він отримає доступ до страхового інструменту, який дасть можливість заходити в Україну вже зараз", - цитується голова робочої групи з розвитку страхового ринку, заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

