Європейські фондові індекси змінюються без єдиної динаміки

Європейські фондові індекси у вівторок змінюються без єдиної динаміки, інвестори вивчають суперечливу статистику і корпоративні звітності.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:34 EET збільшився на 0,2% - до 545,36 пункту.

Французький CAC 40 виріс з відкриття ринку на 0,1%, італійський FTSE MIB - на 0,3%, іспанський IBEX 35 - на 0,7%. При цьому британський індикатор FTSE 100 і німецький DAX втрачають по кілька пунктів.

Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у травні злетів до 25,2 пункту порівняно з мінус 14 пунктів місяцем раніше (мінімум майже за два роки). Експерти в середньому прогнозували більш помірний підйом - до 11,9 пункту, повідомляє Trading Economics.

Тим часом індикатор ставлення до поточної ситуації в Німеччині опустився до мінус 82 пункти з мінус 81,2 пункту у квітні. Аналітики очікували поліпшення до мінус 77 пунктів.

У єврозоні індекс економічних очікувань у травні збільшився до 11,6 пункту з мінус 18,5 пункту попереднього місяця, за даними ZEW. Консенсус-прогноз передбачав підвищення до мінус 3,5 пункту.

Безробіття у Великій Британії в першому кварталі зросло до 4,5%, повідомило статуправління країни. Це максимальний рівень із літа 2021 року.

Котирування акцій Bayer підскочили на 8%. Німецька фармацевтична компанія в першому кварталі знизила скоригований чистий прибуток і виручку, але вони виявилися кращими за очікування експертів.

Ціна паперів британської Entain, що приймає ставки на спорт, збільшилася на 4,4% після того, як аналітики поліпшили рекомендації для них до "купувати".

Вартість акцій виробників товарів класу "люкс" зростає, зокрема Kering - на 1,9%, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,2%, Hermes - на 0,8%, Burberry - на 2,3%, Moncler - на 0,6%.

Автомобільна галузь також демонструє підйом, зокрема акції Stellantis подорожчали на 1,7%, Renault - на 1,1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,2%, Mercedes-Benz - на 0,9%, Daimler Truck - на 0,8%, "префи" Volkswagen і Porsche - на 1,7% і 0,9% відповідно.

Тим часом знижуються котирування акцій низки великих європейських банків, зокрема HSBC - на 0,6%, Societe Generale - на 0,2%, UniCredit і Banco Santander - на 0,4%.

Німецька Munich Re у першому кварталі знизила чистий прибуток майже вдвічі через січневі лісові пожежі в Каліфорнії. Вартість паперів однієї з найбільших перестрахувальних компаній світу падає на 3,6%.

Акції іншого німецького перестраховика Hannover Re подешевшали на 2,9%. Компанія скоротила чистий прибуток у минулому кварталі на 13,9%, що також було зумовлено втратами через стихійне лихо в американському штаті.

Fraport у січні-березні кварталі знизив EBITDA на 16,5%, виручку - на 2,4%. Ціна акцій німецького оператора аеропортів опустилася на 2,2%.

Капіталізація нафтогазовидобувних компаній BP Plc і Equinor скоротилася на 0,8% і 0,9% відповідно, тоді як акції TotalEnergies і Shell торгуються практично на рівні закриття попередніх торгів.