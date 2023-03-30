Ціни на золото продовжують знижуватися в міру відновлення долара, побоювання банків слабшають

Ціни на золото впали в четвер, оскільки ослаблення побоювань щодо банківської кризи підірвало попит на золото як прихісток, тоді як долар також відновився на тлі відновлення ставок на те, що Федеральна резервна система продовжуватиме підвищувати процентні ставки.

Жовтий метал продовжує втрачати другий день поспіль, відкочуючись від рівня 2000 доларів, оскільки ознаки стабільності в банківському секторі змусили інвесторів переоцінити побоювання з приводу ймовірності економічної кризи.

Запевнення регуляторів у тому, що банківська система США стабільна у поєднанні з відсутністю негативних подій у секторі за останні два тижні призвели до того, що схильність до ризику повільно поверталася на ринки, що коштувало золоту частини його привабливості як притулку.

Спотове золото впало на 0,3% до 1959,12 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,4% до 1976,45 долара за унцію до 22:23 за східним часом (2:23 за Грінвічем). Обидва інструменти втратили близько 0,5% у середу.

Відновлення долара та зростання прибутковості казначейських облігацій також чинили тиск на ціни на золото, оскільки послаблення побоювань щодо банківської кризи призвело до того, що трейдери оцінили більш високий потенціал подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою у найближчій перспективі.

Регулятори пояснили нещодавній крах кількох банків США поганим управлінням ризиками та тим, що банківська система загалом залишалася стійкою. Очікується, що це дасть ФРС більші економічні можливості для подальшого підвищення ставок, оскільки банк продовжує боротися з інфляцією.

Долар виріс на 0,1% по відношенню до кошика валют на азіатських торгах, а також показав невелике зростання у середу, що ще більше вплинуло на ціни на золото. Відновлення прибутковості казначейських облігацій також має значення.

Але долар зазнав різких втрат у березні, тоді як прибутковість торгувалася значно нижче за річний максимум, оскільки інвестори задавалися питанням, наскільки ще ФРС може продовжувати підвищувати ставки. Золото, як і раніше, торгувалося приблизно на 120 доларів нижче рекордного максимуму 2020 року, враховуючи, що перспектива будь-яких пауз у підвищенні ставок ФРС є гарною ознакою для нерентабельних активів.

Інші дорогоцінні метали знизилися у четвер: ф'ючерси на платину впали на 0,4%, а срібло - на 0,1%.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,0682 за фунт, очікуючи на вихід ключових даних про ділову активність Китаю в п'ятницю.

Очікується, що активність у виробничому секторі та секторі послуг у березні сповільниться, оскільки економічний бум після COVID вичерпав себе. Це може погано позначитися на попиті найбільшого у світі імпортера міді.