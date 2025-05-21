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Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд
09:42 21.05.2025 |
Доки Дональд Трамп закликає Apple повернути виробництво в США, Foxconn, найбільший збирач iPhone, вкладає $1,5 млрд у розширення своїх потужностей в Індії. Це частина стратегії зі зниження залежності від Китаю і мінімізації ризиків, пов'язаних із митами та геополітикою.
Інвестиції спрямовані в дочірню компанію Foxconn - Yuzhan Technology India, розташовану в штаті Тамілнад. Кошти надійдуть від сінгапурського підрозділу Foxconn, який придбає 12,77 млрд акцій по 10 рупій кожна. Це дасть змогу збільшити виробничі потужності та почати відвантаження iPhone вже найближчими місяцями.
У березні 2025 року з Індії до США було експортовано близько 600 тонн iPhone на суму $2 млрд. За даними Reuters, у 2024-2025 фінансовому році експорт iPhone з Індії склав $17,5 млрд, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.
Окрім Foxconn, в Індії активно працюють Tata Electronics і Pegatron. Tata нещодавно завершила придбання індійського підрозділу Wistron, що дасть їй змогу збирати iPhone поряд із Foxconn і Pegatron.
Apple планує до 2026 року перенести основну частину виробництва iPhone для американського ринку в Індію, щоб уникнути високих мит на китайські товари. У березні 2025 року з Індії в США було відправлено iPhone на суму $2 млрд, що свідчить про значне збільшення виробництва в країні.
Foxconn також планує подвоїти чисельність співробітників в Індії, яка вже перевищує 40 000 осіб. Компанія активно навчає місцевих працівників, залучаючи китайських інженерів для передачі досвіду.
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