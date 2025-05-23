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АНАЛІТИКА

Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни

22:57 22.05.2025 |

Політика

 

Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року. У Росії є ресурси продовжувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Валерія Залужного на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі".

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - сказав Залужний.

За його словами, здатність Росії вести війну буде залежати від наявності у неї перш за все ресурсів для ведення цієї війни. Він зауважив, що з кінця 2023 року Росія веде війну на виснаження.

Залужний вважає, що перемогти у війні можливо лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну.

"Я маю на увазі знищення її військово-економічного потенціалу. У наших сучасних умовах - а це величезний дефіцит людського ресурсу і катастрофічне економічне положення, в якому ми опинилися. Ми можемо вести з вами мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу, мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигоди. На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", - сказав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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