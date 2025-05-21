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Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
12:37 21.05.2025 |
Пекін пригрозив юридичними заходами проти будь-кого, хто дотримуватиметься обмежень США щодо мікрочипів китайської компанії Huawei.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Міністерство торгівлі Китаю в середу заявило, що компанії можуть порушити китайський закон про протидію іноземним санкціям, якщо вони сприятимуть американським обмеженням. Конкретного покарання не вказали.
Раніше Міністерство торгівлі США попередило, що використання мікросхем Huawei "в будь-якій точці світу" порушуватиме американське експортне законодавство, але згодом видалило згадку про географію.
Китай у відповідь заявив, що обмеження, введені ще адміністрацією Трампа, підірвали нещодавні торгові переговори в Женеві.
У Сіньбо, директор Центру американських досліджень при Фуданьському університеті в Шанхаї, зазначив, що така риторика вказує на продовження контактів між сторонами, щонайменше на робочому рівні.
У той же день, коли Китай виступив із попередженням, заступник міністра закордонних справ Ма Чжаосюй повідомив новому послу США в Китаї Девіду Пердью, що Пекін сподівається на спільну роботу з Вашингтоном для покращення відносин.
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