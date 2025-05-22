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АНАЛІТИКА

У Monobank тепер можна генерувати КЕП

 

У Monobank з'явилася можливість створювати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Про це у Telegram повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Створювати КЕП у Monobank можна буде за лічені хвилини, для цього необхідно натиснути на аватарку, обрати "Особисті дані та документи", де буде розміщена нова функція для генерації КЕП.



Використовувати згенерований ключ можна буде безпосередньо у додатку. Для цього документ, який треба підписати, потрібно відкрити прямо у застосунку monobank та ввести свій пароль.

Користуватися КЕП у mono зможуть бізнеси, ФОПи та фізичні особи.
За матеріалами: mezha.media
 

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