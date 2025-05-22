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Долар США перейшов до зростання в парах із євро та фунтом, відіграв частину втрат до єни

15:46 22.05.2025 |

Фінанси

 

Долар США перейшов до зростання в парах з євро і фунтом стерлінгів і відіграв частину втрат у парі з єною вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Інвестори продовжують стежити за розвитком подій навколо запропонованого президентом США Дональдом Трампом проєкту бюджету, що передбачає масштабне зниження податків. Проєкт насилу набрав необхідну кількість голосів у Палаті представників. Тепер його до серпня має розглянути Сенат.

Заплановане скорочення податкових надходжень на $3-5 трлн може чинити додатковий тиск на бюджет країни.

Тиск на ринкові настрої продовжує чинити відсутність прогресу в торгових переговорах США з іншими країнами, що провокує відхід інвесторів від ризику й американських активів.

Так, Мінфін США ввечері в середу розмістив 20-річні держбонди на $16 млрд під 5% річних. Ставка стала рекордною з 2020 року через низький попит на ці папери.

Минулого тижня міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Штатів до Aa1 з AAA на тлі побоювань у зв'язку зі зростанням держборгу і дефіциту бюджету країни. Воно було останнім великим агентством, яке оцінювало американський борг на рівні AAA.

Євро за даними на 14:57 EET торгується на позначці $1,1307 порівняно з $1,1331 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара знизилася до $1,3418 проти $1,3419 у середу.

Курс долара в парі з єною опустився до 143,38 єни з 143,68 єни на закриття попередньої сесії.

Член керівництва Банку Японії Асахі Ногуті під час зустрічі з бізнес-лідерами в префектурі Міядзакі заявив, що регулятору потрібно дотримуватися "зваженого, поступового підходу". За його словами, центробанку потрібно ґрунтовно вивчити економічні наслідки кожного підвищення процентних ставок і оцінити як підвищувальні, так і знижувальні ризики до того, як розглядати нове підвищення.

Тим часом міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив, що не обговорював курсів валют із главою Мінфіну США Скоттом Бессентом у рамках зустрічей у форматі G7 у Канаді.

Щодо офшорного юаня долар торгується на рівні 7,2031 юаня проти 7,2038 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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