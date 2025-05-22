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АНАЛІТИКА

Переселенцям та мешканцям з ТОТ дозволили отримувати пенсію у будь-якому банку

 

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Однією з ключових змін є розширення можливостей отримання пенсій для українців, які виїхали з окупації та проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ.

Відтепер вони можуть отримувати пенсію у будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.

У Мінсоцполітики зазначили, що отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти"/з доставленням додому.

Змінити банк можна одним зі способів: особисто у ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

* щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

* здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.

Водночас якщо пенсіонер мешкає на ТОТ або виїхав з цієї території, він обов'язково має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує пенсію від Росії.

За матеріалами: Економічна правда
 

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