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Переселенцям та мешканцям з ТОТ дозволили отримувати пенсію у будь-якому банку
14:25 22.05.2025 |
Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.
Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Однією з ключових змін є розширення можливостей отримання пенсій для українців, які виїхали з окупації та проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ.
Відтепер вони можуть отримувати пенсію у будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.
У Мінсоцполітики зазначили, що отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти"/з доставленням додому.
Змінити банк можна одним зі способів: особисто у ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.
Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:
* щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;
* здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.
Водночас якщо пенсіонер мешкає на ТОТ або виїхав з цієї території, він обов'язково має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує пенсію від Росії.
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