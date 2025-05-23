Долар готовий перервати 4-тижневу переможну серію на тлі побоювань щодо фіскального здоров'я США

У п'ятницю долар США слабшає, готовий до першого за п'ять тижнів тижневого падіння по відношенню до євро та єни, оскільки занепокоєння щодо погіршення фінансового стану Сполучених Штатів змусило інвесторів шукати безпечні притулки.

Після того, як минулого тижня агентство Moody's знизило боргові рейтинги США, увага інвесторів цього тижня була прикута до боргової купи в 36 трильйонів доларів і податкового законопроекту президента США Дональда Трампа, який може додати до неї ще трильйони доларів.

Законопроект, який Трамп назвав «великим, красивим законопроектом», з невеликою перевагою пройшов контрольовану республіканцями Палату представників США і тепер прямує до Сенату, де, ймовірно, відбудуться тижневі дебати.

Індекс долара, який порівнює американську валюту з шістьма іншими валютами, включаючи єну і євро, цього тижня знизився на 1,1%, хоча на початку торгів в Азії він майже не змінився - 99,829.

Це незважаючи на різкий розпродаж казначейських облігацій США на початку тижня. Дохідність 30-річних облігацій в п'ятницю залишалася вище 5%, коливаючись біля 19-місячних максимумів. Вона близька до максимуму жовтня 2023 року в 5,179%, подолання якого підніме її до найвищого рівня з середини 2007 року.

Підвищена прибутковість не підтримала долар, оскільки інвестори покидають американські активи в рамках акції «Продавай Америку», подібної до тієї, що відбулася минулого місяця.

«Цього тижня досить яскраво проявилася реакція широких ринків на зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу компанії Pepperstone.

За словами Вестона, підвищення прибутковості зумовлене не покращенням динаміки зростання, а занепокоєнням зростанням фіскальної нерозсудливості, дефіциту бюджету та очікуванням підвищення процентних витрат.

«Додайте до цього токсичну суміш вищих інфляційних очікувань ... і чистим ефектом стало сильне зростання «термінової премії» і те, що потенційні іноземні покупці просто залишаються осторонь ринку», - сказав Вестон.

Євро на початку торгів зміцнився на 0,21% до $1,1303, а за тиждень зріс на 1,2%.

Єна була стабільною на рівні 143,84 за долар, також зросла на 1,2% за тиждень після того, як базова інфляція в Японії в квітні прискорилася до найшвидших річних темпів за останні два роки, що підвищило ймовірність ще одного підвищення процентних ставок до кінця року.

Ці дані підкреслюють скрутне становище Банку Японії, який повинен боротися з ціновим тиском через постійну продовольчу інфляцію, а також з економічними проблемами, пов'язаними з митами Трампа.

Наддовгі японські державні облігації цього тижня також досягли рекордних максимумів, хоча в п'ятницю вони були стабільними.

«Не дивно, що інфляція в Японії, як і раніше, залишається стабільною. Це може посилити турбулентність в японських держоблігаціях в довгостроковій перспективі», - сказав Крішна Бхімаварапу, економіст по Азіатсько-Тихоокеанському регіону в State Street Global Advisor.

Швейцарський франк трохи зміцнився до 0,8272 за долар, також налаштований на зростання на 1,2% за тиждень після двох тижнів втрат.

Австралійський долар, який часто розглядається як індикатор схильності до ризику, завершить тиждень і місяць практично без змін по відношенню до долара США. Останній раз австралієць коштував $0,6422.

Австралійський центральний банк у вівторок знизив ставку готівки до дворічного мінімуму в 3,85%, посилаючись на похмурі глобальні перспективи і уповільнення інфляції в країні.

Новозеландський долар виріс на 0,2% до $0,59095, налаштований на невелике зростання протягом тижня.