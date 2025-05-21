Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google

Під час конференції I/O 2025 компанія Google анонсувала інтеграцію свого ШІ-асистента Gemini у різні пристрої, включно з автомобілями. У відповідь на це Volvo заявила, що стане першим автовиробником, який впровадить цю технологію у свої моделі, пише The Verge.

Gemini дозволить водіям і пасажирам спілкуватися з автомобілем у природній формі. Асистент зможе перекладати мови, надавати навігаційні підказки, шукати місця, відповідати на запити користувача й навіть допомагати з керуванням кліматом. Таке нововведення має знизити "когнітивне навантаження" водія та зробити керування безпечнішим.

Gemini також з'явиться в автомобілях з Android Auto, але раніше - вже найближчим часом. Повноцінна інтеграція в Android Automotive відбудеться пізніше цього року.

Окрім цього, Volvo стане основною апаратною платформою для тестування майбутніх функцій Android Automotive. Компанія першою отримуватиме нові оновлення - ще до їхнього офіційного запуску. До речі, Volvo вже давно співпрацює з Google: її авто першими отримали карти високої роздільної здатності, YouTube і голосове керування кліматом. Polestar, бренд Volvo, став першою маркою з ОС Android Automotive.

У Google наголошують, що автомобілі стають ключовим середовищем для Gemini, зокрема завдяки потребі у безпечному та розумному керуванні в складних умовах.