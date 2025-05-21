Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google

13:57 21.05.2025 |

Новини IT, Транспорт

Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google

 

Під час конференції I/O 2025 компанія Google анонсувала інтеграцію свого ШІ-асистента Gemini у різні пристрої, включно з автомобілями. У відповідь на це Volvo заявила, що стане першим автовиробником, який впровадить цю технологію у свої моделі, пише The Verge.

Gemini дозволить водіям і пасажирам спілкуватися з автомобілем у природній формі. Асистент зможе перекладати мови, надавати навігаційні підказки, шукати місця, відповідати на запити користувача й навіть допомагати з керуванням кліматом. Таке нововведення має знизити "когнітивне навантаження" водія та зробити керування безпечнішим.

Gemini також з'явиться в автомобілях з Android Auto, але раніше - вже найближчим часом. Повноцінна інтеграція в Android Automotive відбудеться пізніше цього року.

Окрім цього, Volvo стане основною апаратною платформою для тестування майбутніх функцій Android Automotive. Компанія першою отримуватиме нові оновлення - ще до їхнього офіційного запуску. До речі, Volvo вже давно співпрацює з Google: її авто першими отримали карти високої роздільної здатності, YouTube і голосове керування кліматом. Polestar, бренд Volvo, став першою маркою з ОС Android Automotive.

У Google наголошують, що автомобілі стають ключовим середовищем для Gemini, зокрема завдяки потребі у безпечному та розумному керуванні в складних умовах.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4851
  0,0909
 0,22
EUR
 1
 46,6521
  0,2041
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1097  0,03 0,07 41,6838  0,03 0,08
EUR 46,5172  0,17 0,37 47,2576  0,18 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,06 0,16 41,4700  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес