AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060

AMD на Computex 2025 представила нові відеокарти на архітектурі RDNA 4 - Radeon RX 9060 XT для ігор у 1440p та Radeon AI PRO R9700 для локального запуску моделей штучного інтелекту.

Нова ігрова відеокарта Radeon RX 9060 XT конкуруватиме з RTX 5060 та, можливо, з 5060 TI. За словами AMD, вона підійде для геймінгу при роздільній здатності 1440p, має технологію FSR 4 та 8 або 16 ГБ відеопам'яті. Крім того, 9060 XT отримала 32 обчислювальних блоки, 64 спеціалізованих прискорювачі штучного інтелекту та 32 ядра трасування променів.

Очікується, що відеокарта AMD Radeon RX 9060 XT буде доступна починаючи з кінця 2025 року. Початкова ціна AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ становить $299, а Radeon RX 9060 XT 16 ГБ - $349.

AMD також анонсувала Radeon AI PRO R9700, новий графічний процесор, побудований на архітектурі AMD RDNA 4 з прискорювачами штучного інтелекту AMD другого покоління. R9700 має 32 ГБ відеопам'яті та підтримку PCIe Gen 5 й була розроблена для локального запуску моделей штучного інтелекту.

Radeon AI PRO R9700 також ефективно масштабується в конфігураціях з кількома графічними процесорами, розширюючи пам'ять та обчислювальну потужність для великих моделей та паралельних завдань. Очікується, що відеокарта буде доступна у провідних партнерів з виробництва материнських плат, починаючи з липня 2025 року.