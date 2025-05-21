Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
17:33 21.05.2025 |
AMD на Computex 2025 представила нові відеокарти на архітектурі RDNA 4 - Radeon RX 9060 XT для ігор у 1440p та Radeon AI PRO R9700 для локального запуску моделей штучного інтелекту.
Нова ігрова відеокарта Radeon RX 9060 XT конкуруватиме з RTX 5060 та, можливо, з 5060 TI. За словами AMD, вона підійде для геймінгу при роздільній здатності 1440p, має технологію FSR 4 та 8 або 16 ГБ відеопам'яті. Крім того, 9060 XT отримала 32 обчислювальних блоки, 64 спеціалізованих прискорювачі штучного інтелекту та 32 ядра трасування променів.
Очікується, що відеокарта AMD Radeon RX 9060 XT буде доступна починаючи з кінця 2025 року. Початкова ціна AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ становить $299, а Radeon RX 9060 XT 16 ГБ - $349.
AMD також анонсувала Radeon AI PRO R9700, новий графічний процесор, побудований на архітектурі AMD RDNA 4 з прискорювачами штучного інтелекту AMD другого покоління. R9700 має 32 ГБ відеопам'яті та підтримку PCIe Gen 5 й була розроблена для локального запуску моделей штучного інтелекту.
Radeon AI PRO R9700 також ефективно масштабується в конфігураціях з кількома графічними процесорами, розширюючи пам'ять та обчислювальну потужність для великих моделей та паралельних завдань. Очікується, що відеокарта буде доступна у провідних партнерів з виробництва материнських плат, починаючи з липня 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд
Бізнес
|Pfizer купує права на протираковий препарат у китайської 3SBio за суму до $6 млрд
|Китайська Huaneng Group створила найбільший у світі флот електричних кар'єрних самоскидів з автопілотом
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто
|Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters