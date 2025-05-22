Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Народні депутати пропонують Верховній Раді України дозволити народним депутатам обіймати посади прем'єр-міністра, міністра і їх заступників.

Відповідний законопроєкт № 13304 про внесення змін до деяких законів щодо визначення видів діяльності, які є сумісними із виконанням депутатських повноважень зареєстровано у Верховній Раді у середу, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує імплементувати сучасний підхід до сумісності депутатського мандата з політичними посадами та дозволити обіймати посади прем'єр-міністра України, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра, за умови, що такі посади не належать до державної служби відповідно до спеціального закону.

"Такий підхід забезпечує баланс між принципом поділу влади та принципом політичної відповідальності парламенту, а також узгоджується з міжнародною практикою в країнах зі схожою формою державного устрою", - говориться у пояснювальній записці.

Автори законопроєкту - нардепи з фракції "Слуга народу", серед яких Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко.

Згідно з законом про Кабінет міністрів, посади членів Кабміну належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу.

