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Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
12:04 21.05.2025 |
Mozilla почала тестувати вбудований у Firefox пошук на основі ШІ від Perplexity. Як повідомляє Windows Report, у версії браузера 139 у деяких користувачів зʼявилось відповідне повідомлення в адресному рядку.
Користувачі бачать пропозицію використати пошукову систему Perplexity, коли намагаються зробити запит. Відповідна пропозиція з'являється у вигляді спливаючого сповіщення. Користувачам також дають можливість відмовитися від тестування.
На відмінну від стандартних пошукових систем на кшталт Google чи DuckDuckGo, Perplexity використовує штучний інтелект для збору інформації з різних джерел, щоб надати одну вичерпну відповідь на запит.
Цей крок може свідчити про те, що Mozilla шукає альтернативу Google, яка вже багато років є основним пошуковиком у Firefox і забезпечує компанії більше частину доходу. Чи перетвориться тестування з Perplexity на повноцінне партнерство - поки що невідомо. Зараз у браузері також доступні Bing, DuckDuckGo та Wikipedia.
Нагадуємо, що на початку травня Mozilla заявила, що без угоди з Google Firefox може закритися. Фінансовий директор компанії Ерік Мюльхайм каже, що судові рішення щодо монополії Google на ринку пошукових систем загрожують існуванню браузера.
За непідтвердженими повідомленнями, Google щорічно платить розробникам браузера близько $400 мільйонів за право бути пошуковою системою за замовчуванням. Мюльхайм раніше також заявляв, що угода компаній відповідає за близько 85% доходу Firefox.
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