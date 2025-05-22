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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4896 грн/$1
12:38 22.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 травня 2025 року.
|Показник
|21.05.2025
|22.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4571
|41.4896
|0.08
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 травня- 41,4360 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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