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АНАЛІТИКА

AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер

17:43 21.05.2025 |

Новини IT

 

Крім нових відеокарт, одна з яких конкуруватиме з NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD також представила процесори для конкуренції з Intel - Ryzen Threadripper серії 9000 на архітектурі Zen 5.

Основною новинкою став AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX із 96 ядрами та 192 потоками, до 384 МБ кешу L3 і підтримкою 128 ліній PCIe 5.0. Він чудово підійде для систем із кількома відеокартами. AMD також оприлюднила результати тестів, у яких PRO 9995WX у деяких завданнях більш ніж удвічі випереджає Intel Xeon W9-3595X.

AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер

 

Усі моделі з індексом WX підтримують технології AMD PRO, які забезпечують корпоративний рівень безпеки, керованості та стабільності, спрощуючи роботу ІТ-відділів.

Для ентузіастів та творців, яким не потрібні обчислювальні потужності рівня 9995WX, AMD пропонує інші процесори лінійки Threadripper 9000, зокрема AMD Ryzen Threadripper 9980X з 64 ядрами та 128 потоками з базовою частотою 3,2 ГГц, можливістю розгону до 5,4 ГГц (ця можливість присутня у всіх представлених чипах) та 320 МБ кешу L3.

AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер

 

Уся нова серія процесорів Ryzen Threadripper матиме теплове розрахункове значення потужності (TDP) 350 Вт і буде сумісна з наявними материнськими платами з сокетом sTR5 після оновлення BIOS.

Процесори AMD Ryzen Threadripper 9000 надійдуть у продаж у липні 2025 року, а от PRO 9000 WX з'являться у продажу наприкінці 2025 року. Компанія поки що не розголошує їх вартість.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: AMD
 

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