AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер

Крім нових відеокарт, одна з яких конкуруватиме з NVIDIA GeForce RTX 5060, AMD також представила процесори для конкуренції з Intel - Ryzen Threadripper серії 9000 на архітектурі Zen 5.

Основною новинкою став AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX із 96 ядрами та 192 потоками, до 384 МБ кешу L3 і підтримкою 128 ліній PCIe 5.0. Він чудово підійде для систем із кількома відеокартами. AMD також оприлюднила результати тестів, у яких PRO 9995WX у деяких завданнях більш ніж удвічі випереджає Intel Xeon W9-3595X.

Усі моделі з індексом WX підтримують технології AMD PRO, які забезпечують корпоративний рівень безпеки, керованості та стабільності, спрощуючи роботу ІТ-відділів.

Для ентузіастів та творців, яким не потрібні обчислювальні потужності рівня 9995WX, AMD пропонує інші процесори лінійки Threadripper 9000, зокрема AMD Ryzen Threadripper 9980X з 64 ядрами та 128 потоками з базовою частотою 3,2 ГГц, можливістю розгону до 5,4 ГГц (ця можливість присутня у всіх представлених чипах) та 320 МБ кешу L3.

Уся нова серія процесорів Ryzen Threadripper матиме теплове розрахункове значення потужності (TDP) 350 Вт і буде сумісна з наявними материнськими платами з сокетом sTR5 після оновлення BIOS.

Процесори AMD Ryzen Threadripper 9000 надійдуть у продаж у липні 2025 року, а от PRO 9000 WX з'являться у продажу наприкінці 2025 року. Компанія поки що не розголошує їх вартість.