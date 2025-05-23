Акції Волл-стріт завершили торги в основному без змін на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій

Американські фондові індекси завершили волатильну сесію в четвер без особливих змін, відігравши початкове падіння, оскільки прибутковість казначейських облігацій знизилася з недавніх максимумів після того, як Палата представників ухвалила законопроект президента США Дональда Трампа про податки і витрати.

Нещодавні занепокоєння щодо дефіциту бюджету США призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій і тиску на акції, але в четвер прибутковість довгострокових облігацій знизилася, що дозволило акціям взяти перепочинок. Базова дохідність 10-річних облігацій США впала на 5,4 базисних пункти до 4,543% після того, як досягла найвищого рівня з лютого.

Основні індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average не змінилися, а Nasdaq виріс. Всі три основні індекси Волл-стріт продемонстрували найбільше одноденне падіння за місяць в середу, оскільки прибутковість казначейських облігацій різко зросла на тлі боргових проблем США.

Контрольована республіканцями Палата представників проголосувала з невеликою перевагою за прийняття законопроекту, який виконає багато передвиборчих обіцянок Трампа перед його політичною базою, але збільшить борг США в 36,2 трильйона доларів на 3,8 трильйона доларів протягом наступного десятиліття, згідно з даними позапартійного Бюджетного управління Конгресу США.

Інвестори також зважують вплив мит Трампа на американський імпорт, в тому числі на споживчі ціни.

«Проблемою сьогодні був податковий законопроект, який, схоже, пройшов», - сказав Джордж Янг, партнер і портфельний менеджер Villere & Co в Новому Орлеані. Але ми думаємо про більші потенційні проблеми, і дві основні речі на столі - це мита та відсотки».

«Ринок ненавидить невизначеність, і ми все ще маємо цей навис мит і ринку облігацій, який є абсолютно аполітичним і повністю міжнародним», - додав Янг.

Промисловий індекс Dow Jones впав лише на 1,35 пункти до 41 859,09, S&P 500 втратив лише 2,60 пункти, або 0,04%, до 5 842,01, а Nasdaq Composite зріс на 53,09 пункти, або 0,28%, до 18 925,74.

Вісім з 11 підсекторів S&P 500 знизились на чолі з комунальними послугами, охороною здоров'я, енергетикою та акціями споживчих товарів першої необхідності. Акції споживчих товарів, послуг зв'язку та технологій зросли.

Зросли акції мегакапів, в тому числі Nvidia, Amazon і Tesla. Акції Alphabet зросли на 1,3% після досягнення майже тримісячного максимуму. Apple знизився на 0,36%.

Акції Snowflake підскочили більш ніж на 13% після того, як компанія, що займається хмарними обчисленнями, підвищила свій прогноз доходів на 2026 фінансовий рік.

Акції Analog Devices впали на 4,6%, незважаючи на те, що виробник напівпровідників перевершив оцінки Волл-стріт щодо квартальних результатів.

Акції компаній сонячної енергетики, включаючи First Solar, впали, оскільки очікується, що податковий законопроект Трампа покладе край ряду субсидій на зелену енергетику. Акції First Solar впали на 4,3%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,17 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 68 нових максимумів і 99 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав чотири нових 52-тижневих максимуми і дев'ять нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 49 нових максимумів і 109 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,09 мільярдів акцій, порівняно з 17,56 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.