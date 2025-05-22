Обсяг платежів через СЕП у 2024 році зріс на 14,5% - до 241 трлн грн

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України (НБУ) у 2024 році обробила 483,9 млн платежів на суму 241 трлн грн, що на 14,5% більше за кількістю та на 14,8% більше за сумою, ніж у 2023 році.

"Такий приріст кількості платежів насамперед пояснюється збільшенням кількості платежів між поточними рахунками суб'єктів господарювання на 16,5 млн шт., або 14,5%", - пояснив НБУ у своєму звіті оверсайту інфраструктури фінансового ринку за 2024 рік.

Кількість платежів з поточних рахунків фізичних осіб на рахунки суб'єктів господарювання також зросла на 21,8 млн операцій, або на 61,4%.

Зростання суми платежів у СЕП переважно обумовлене операціями Національного банку, а також збільшенням обсягу переказів між рахунками суб'єктів господарювання.

"Загалом у СЕП у 2024 році щодобово в середньому оброблялося 1,3 млн платежів на суму 658,6 млрд грн", - прокоментував НБУ.

Регулятор зазначає, що на СЕП минулого року прийшлося 97,1% всіх платежів та переказів за сумою, тоді як на "карткові" платіжні системи - 2,4%, а платіжні системи "переказу коштів" - 0,5%.

Водночас за кількістю платежів та переказів частка СЕП склала 5,1%, тоді як "карткових" платіжних систем - 83,5%, а платіжних систем "переказу коштів" - 11,4%.

У звіті також зазначається, що у 2024 році обсяг платежів, оброблених через СЕП, перевищив ВВП України в 31,5 раза (у 2023 році - у 32,1 раза), денне співвідношення операцій до ВВП становило 8,6%, а для досягнення обсягу ВВП знадобилося 11 операційних днів.

Найбільше платежів за кількістю торік припадало на період дня 12:00 до 16:00 (39,1%), а за сумою - з 08:00 до 12:00 (47,7%) та з 16:00 до 20:00 (42,4%).

Найінтенсивнішим днем за кількістю операцій стало 24 грудня - 3,76 млн платежів, за сумою - 27 грудня - 1 362,24 млрд грн, найменше навантаження було 5 травня - 0,17 млн платежів на суму 3,07 млрд грн.

У 2024 році до п'ятірки найбільших учасників СЕП за обсягом платежів увійшли: Національний банк - 42,3% загальної суми, ПриватБанк - 7,3%, Сітібанк - 5,0%, Райффайзен Банк - 5,0% та Ощадбанк - 4,7%.

Другу п'ятірку сформували Укрсиббанк - 4,3%, Креди Агриколь Банк - 4%, Укрексімбанк - 3,6%, ОТП Банк - 3,1% та Укргазбанк - 2,6%.

За кількістю платежів лідером торік знову став Приват - 30,8%, за яким йде Ощад - 16,1%.

У першій п'ятірці також Райф - 7,6%, Універсал Банк (mono) - 7,3%, ПУМБ - 4,5%.

Другу п'ятірку сформували Укрсиб - 4,4%, ОТП - 3,6%, Укргаз - 2,2%, Сенс Банк - 1,8% та Укрексім - 1,7%.

Зазначається, що системно важливі банки забезпечили 85,8% усіх транзакцій у СЕП за кількістю та 42,1% - за сумою платежів.