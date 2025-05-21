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Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
10:45 21.05.2025 |
Amazon офіційно почала доставляти продукцію Apple - зокрема iPhone, AirPods та AirTags - за допомогою дронів. Послуга доступна для жителів College Station (Техас) та West Valley в районі Фінікса (Арізона).
Якщо мешкаєте в одній із цих зон і терміново потребуєте новий гаджет - доставку можна отримати менш ніж за годину.
Доставка здійснюється через Prime Air - сервіс, який Amazon розвиває вже понад десять років. Станом на сьогодні клієнти можуть обрати понад 60 000 товарів для доставки дронами, якщо їх вага не перевищує 2,2 кг.
Окрім продукції Apple, дрони доставляють і пристрої Samsung Galaxy, а також фірмові дверні дзвінки Ring. Алгоритм простий: під час оформлення замовлення потрібно обрати доставку дроном, вказати зону посадки - наприклад, двір чи під'їзд, - і чекати на прибуття.
Дрон MK30 опускається на висоту близько 4 метрів і перед вивантаженням пакунка переконується, що в зоні немає людей, авто чи тварин.
Хоч сервіс Prime Air працює поки що тільки в кількох містах, доставка техніки Apple дронами - важливий крок у співпраці між двома компаніями. Хоча правила FAA (Федеральної авіаційної адміністрації) ще не зовсім готові до таких технологій, це може змінити спосіб доставки, особливо під час виходу нових гаджетів.
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