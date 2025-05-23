Фінансові новини
- |
- 23.05.25
- |
- 01:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
23:15 22.05.2025 |
Рада Європейського Союзу 27 травня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу у складі Ради, йдеться у порядку денному Ради.
Це вже буде восьме слухання щодо порушення Угорщиною Договору про ЄС.
Процедура щодо можливого порушення Угорщиною статті 7 Договору про Європейський Союз була ініційована Європарламентом у 2018 році. Тоді дискусії були щодо функціонування конституційної системи, системи стримувань і противаг, боротьби з корупцією, захисту громадянського простору, академічної свободи та свободи ЗМІ, а також захисту прав ЛГБТ в Угорщині.
Також 21 травня група депутати Європарламенту закликала Єврокомісію припинити будь-яке фінансування Угорщини. Депутати вважають, що Угорщина продовжує обмежувати свободи та підривати демократію, не дотримуватися законодавства та цінностей ЄС.
У 2022 році Єврокомісія закликала скоротити фінансування Угорщини в 7,5 мільярдів євро через занепокоєння щодо корупції і відступу від демократії. Європейська комісія також встановила вимоги для Угорщини, які би дозволили зберегти доступ до фінансування.
У грудні 2023 року Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро із фондів ЄС, призначених для Будапешта й заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу
|Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни
|«План Б» для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини
|Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Мінцифри зробить платними ще кілька сервісів «Дії»
|У Вашингтоні біля Єврейського музею застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю
|Рубіо відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
|Журналіст Юрій Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
|Ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
Бізнес
|AMD представила процесори Ryzen Threadripper 9000 серії, що отримали до 96 ядер
|AMD представила відеокарту, що конкуруватиме з RTX 5060
|Автомобілі Volvo першими отримають ШІ-асистент Gemini від Google
|Китай погрожує санкціями усім, хто співпрацює зі США проти чипів Huawei
|Mozilla тестує ШІ-пошук від Perplexity у Firefox
|Amazon почала доставляти техніку Apple дронами
|Foxconn розширює виробництво iPhone в Індії на $1,5 млрд