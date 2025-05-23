Рада ЄC наступного тижня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу

Рада Європейського Союзу 27 травня проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу у складі Ради, йдеться у порядку денному Ради.

Це вже буде восьме слухання щодо порушення Угорщиною Договору про ЄС.

Процедура щодо можливого порушення Угорщиною статті 7 Договору про Європейський Союз була ініційована Європарламентом у 2018 році. Тоді дискусії були щодо функціонування конституційної системи, системи стримувань і противаг, боротьби з корупцією, захисту громадянського простору, академічної свободи та свободи ЗМІ, а також захисту прав ЛГБТ в Угорщині.

Також 21 травня група депутати Європарламенту закликала Єврокомісію припинити будь-яке фінансування Угорщини. Депутати вважають, що Угорщина продовжує обмежувати свободи та підривати демократію, не дотримуватися законодавства та цінностей ЄС.

У 2022 році Єврокомісія закликала скоротити фінансування Угорщини в 7,5 мільярдів євро через занепокоєння щодо корупції і відступу від демократії. Європейська комісія також встановила вимоги для Угорщини, які би дозволили зберегти доступ до фінансування.

У грудні 2023 року Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро із фондів ЄС, призначених для Будапешта й заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.