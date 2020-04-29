Бывший советник МВФ раскритиковал антикризисную модель Libra

Экс-советник по вопросам политики Международного валютного фонда (МВФ) раскритиковал цифровую валюту Libra за устаревшие механизмы защиты от кризиса, доказавшие свою неэффективность более 100 лет назад. Об этом сообщает CoinDesk.

Барри Эйхенгрин, занимавший должность старшего советника МВФ в конце 90-ых, сравнил экстренный защитный фонд проекта Libra с клиринговыми сертификатами. Они использовались правительством США для предотвращения банкротств. От данного инструмента отказались после создания ФРС в 1913 году.

Использование клиринговых сертификатов приводило к ситуации, когда одни доллары ценились больше других. По мнению Эйхенгрина, Libra рискует пойти по тому же пути. К его заявлению также присоединился академик Ганеш Вишванатх-Натрадж.

Согласно whitepaper Libra, операторы сети смогут ограничивать вывод средств из резервного фонда. Это может быть как прямой запрет, так и введение дополнительных комиссий. Эти меры направлены на то, чтобы избежать дефицита активов, используемых для обеспечения цифровой валюты.

Эйхенгрин и Вишванатх-Натрадж также считают, что Libra не способна навредить финансовому суверенитету страны. Регуляторы США, добившиеся запрета на запуск Libra, называли угрозу финансовому суверенитету одним из главных рисков цифровой валюты.

Также отметим, что к Ассоциации Libra присоединился еще один участник - британская процессинговая платформа Checkout.com.

Как говорится в обновленном white paper, Libra Association планирует разработать несколько стейблкоинов, каждый из которых будет привязан к различным фиатным валютам - доллару США, евро, британскому фунту и сингапурскому доллару.

«Каждый стейблкоин будет полностью обеспечен резервом, состоящим из наличных денег или их эквивалентов и краткосрочных государственных ценных бумаг, выпущенных в указанной валюте», - говорится в документе.

Стоимость Libra Coin будет определять смарт-контракт на языке Move на основе фиксированных цен стейблкоинов. На уровне сети в Libra внедрят систему для обеспечения AML/CFT и соответствия санкционной политике.

Предполагается, что она поможет найти консенсус с регуляторами. Последние неоднократно заявляли о том, что проект угрожает стабильности мировой финансовой системы.

Представители Libra настаивают, что проект по-прежнему будет запущен в 2020 году.

Вице-председатель Libra Association Данте Диспарте отметил, что организация запустила процесс получения лицензии швейцарского финансового регулятора FINMA. Ее наличие позволит оказывать денежно-кредитные и банковские услуги.

В планах Libra Association регистрация в качестве провайдера денежных услуг в Управлении Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Это станет первым шагом на пути к тому, чтобы начать предлагать на территории Соединенных Штатов услуги по обмену валют и денежных переводов.

Технологическая часть проекта претерпела некоторые изменения. Из white paper удалены упоминания неограниченного доступа к сети Libra. Ранее предполагалось, что по мере развития сеть Libra будет дополняться новыми децентрализованными характеристиками. В новой модели функционирующие ноды должны быть известны друг другу.



