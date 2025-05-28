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Золото стабілізується, оскільки ослаблення торгової напруженості між США і ЄС обмежує зростання
09:32 28.05.2025 |
Золото стабілізувалося в середу, оскільки інвестори купували на падінні, хоча прибуток був обмежений ослабленням торгової напруженості між США і ЄС, а ринок тепер чекає майбутнього звіту про витрати на особисте споживання (PCE) в США, який дасть підказки щодо процентних ставок.
О 06:13 EET спотова ціна на золото не змінилася і склала $3 297,19 за унцію. На попередній сесії злиток подешевшав більш ніж на 1%.
Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,1% до $3 296.
Останнім кроком президент США Дональд Трамп відмовився від своєї 50% митної загрози проти Європейського Союзу, відклавши її реалізацію до 9 липня, щоб дати можливість провести переговори між Білим домом і блоком з 27 країн.
«Падіння золота нижче $3300 привернуло увагу деяких покупців. Однак більш широкий ринок все ще відчуває себе в цілому оптимістично зараз, коли торговельна напруженість між США і ЄС зменшилася, що обмежує масштаби зростання золота на даний момент», - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.
«Якщо підтримка в районі $3 250-$3 280 збережеться, то золото має хороші шанси на подальше зростання до $3 400, якщо апетит до ризику зменшиться».
Наразі ринок очікує на квітневі дані по індексу ділової активності в США, які мають бути опубліковані в п'ятницю, щоб оцінити потенційну траєкторію зниження ставок Федеральним резервом.
Тим часом, згідно з даними, споживча довіра в США відновилася в травні, поклавши край п'ятимісячному падінню, чому сприяло тимчасове перемир'я в торговельній війні між США і Китаєм.
ФРС зберігає облікову ставку без змін на рівні 4,25%-4,50% з грудня, оскільки чиновники роблять паузу для отримання більшої ясності щодо впливу тарифів Трампа на економіку і ціни.
«Більш рішучі рухи по золоту, так чи інакше, можуть зачекати до тих пір, поки ми не отримаємо результати Nvidia і базового індексу ділової активності в США в п'ятницю», - сказав Уотерер.
Спотова ціна на срібло була стабільною на рівні $33,28 за унцію, ціна на платину не змінилася і склала $1 079,72, а паладій впав на 0,3% до $975,14.
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