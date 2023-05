Угорський OTP Bank внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Як повідомили у НАЗК, російський "ОТП Банк" становить основу міжнародної фінансової групи "ОТП" (OTP Group), яка є одним із лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи згідно з даними Будапештської фондової біржі. Загалом OTP Bank має дочірні банки у Росії, Україні, Хорватії, Словенії, Словаччині, Чорногорії та Румунії.

"OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Він обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлений більше ніж в 1 850 населених пунктах держави-терориста, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться із санкціями Заходу та намагається їх обійти", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російський банк OTP займає друге місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів в пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку 15,3%. Банк також займає восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.

Відтак, "ОТП Банк" залишається одним із провідних банків на російському ринку фінансових послуг навіть після вторгнення РФ в Україну. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

За наявною інформацією щодо фінансових результатів російський "ОТП Банк" отримав у 2020 році 113 млн руб. прибутку та сплатив до бюджету країни-агресора близько 190 млн руб. лише податку на прибуток.

НАЗК також зауважує, що російський банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим.

"Таким чином, продовжуючи фінансові операції російського підрозділу, OTP Group чітко демонструє підтримку та спонсорування тероризму", - наголошують у Нацагентстві.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною такого рішення назвали те, що компанія не просто продовжила свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в державі-терористі.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК також включило компанії Metro Cash&Carry, Raiffeisen Bank International, Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan Holding та Bonduelle.