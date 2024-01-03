Ціни на нафту залишаються стабільними на тлі економічних проблем, незважаючи на побоювання з приводу Червоного моря

Ціни на нафту стабілізувалися на початку азіатських торгів у середу після різких рухів на початку тижня, оскільки ринки зважували побоювання з приводу економіки США і потенційних перебоїв у постачаннях через напруженість у Червоному морі.

О 05:00 EET нафта марки Brent подешевшала на 1 цент, або 0,01%, до $75,88 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 4 центи, або 0,06%, до $70,42. за барель.

На початку тижня ціни на нафту зросли приблизно на 2 долари після нападів повстанців-хуситів на судна у Червоному морі минулими вихідними та повідомлення про прибуття іранського військового корабля у понеділок. Більш широкий конфлікт може закрити важливі водні шляхи транспортування нафти і порушити торгові потоки.

Однак на попередній сесії ринок впав, оскільки оптимізм ринку щодо раннього та агресивного зниження відсоткових ставок у США згас перед публікацією протоколів Федеральної резервної системи та даних із зайнятості.

"Енергетичні ринки не змогли уникнути ширшого тиску, який спостерігається на ризикові активи, а фондові ринки також ослабли. Слабкість нафти відбувається, незважаючи на посилення напруженості на Близькому Сході", - заявили аналітики ING у записці для клієнтів.

Очікування поставок у першій половині 2024 року стримують ціни напередодні планів ОПЕК+ провести засідання Об'єднаного міністерського моніторингового комітету (JMMC) на початку лютого. Точну дату ще не визначено, повідомили три джерела в альянсі.

«Хоча геополітична ситуація викликає занепокоєння нафтового ринку, досить комфортний нафтовий баланс у першій половині 2024 року дійсно допомагає послабити деякі з цих побоювань», - кажуть аналітики ING.

«З огляду на масштаби скорочень, які ми вже спостерігаємо, групі буде все складніше скорочувати ще більше, якщо це необхідно, протягом 2024 року», - сказали вони, вказуючи на той факт, що недавні скорочення були викликані добровільними скороченнями, а не добровільними скороченнями усіма членами групи.

Напередодні щотижневих звітів про запаси сирої нафти та нафтопродуктів у США аналітики, опитані Reuters, очікували, що запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися, тоді як запаси дистилятів та бензину, ймовірно, зростуть.

Дані галузевої групи Американського інституту нафти будуть опубліковані о 23:30 EET у середу, а дані Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, мають бути опубліковані о 18:00 EET у четвер, із затримкою на один день через новорічні свята у понеділок.